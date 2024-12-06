Ethereum aylar sonra önemli bir eşiği geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum aylar sonra önemli bir eşiği geride bıraktı

Ethereum aylar sonra önemli bir eşiği geride bıraktı

Ethereum, Mart 2024'te gerçekleşen Dencun yükseltmesi sonrası düşen ağ ücretlerine rağmen, güçlü geliştirici topluluğunun desteğiyle 4 bin dolar sınırını geride bıraktı. Ağ ücretlerinin toparlanması ve artan yatırımcı ilgisi, Ethereum'un piyasa değerindeki yükselişi destekliyor.

06.12.2024 20:30
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Uzun süren durgunluk dönemini ardında bırakan Ethereum, Mart 2024'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar seviyesini geçti. Dencun güncellemesinin ardından ağ ücretlerindeki toparlanma ve güçlü geliştirici topluluğu desteğiyle Ethereum, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Ethereum Yeniden Yükselişe Geçti

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Ethereum (ETH), uzun süredir etkisini gösteren durağan piyasa koşullarını arkasında bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Ethereum, Mart 2024'ten bu yana ilk defa 4.000 dolar seviyesini aşmayı başardı.

Bu yükseliş, dikkat çekici bir şekilde, Mart ayında gerçekleştirilen Dencun güncellemesinin yarattığı olumsuz etkilere rağmen gerçekleşti. Söz konusu güncelleme, katman-2 ağlarında işlem ücretlerinde önemli düşüşler sağlarken, katman-1 işlem gelirlerinde yüzde 99'luk keskin bir düşüşe neden olmuş ve uzun vadeli bir fiyat gerilemesini tetiklemişti.

Ancak piyasalar, Eylül 2024'te ağ ücretlerinde gözlemlenen toparlanmayla birlikte yeni bir döneme girdi. Yayımlanan son verilere göre Ethereum ana ağı 5 Aralık'ta 10,9 milyon dolarlık işlem ücreti geliri elde etti. Bu rakam, Ağustos 2024'te kaydedilen 500 bin dolarlık seviyenin oldukça üzerinde yer alıyor.

Piyasa uzmanları, Ethereum'un mevcut yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Borsa yatırım fonları aracılığıyla sağlanan sermaye akışı ve Ethereum ekosistemindeki güçlü geliştirici topluluğunun varlığı, uzmanların fiyat hedeflerini 7.000 dolar seviyesine kadar yükseltmelerine neden oluyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum aylar sonra önemli bir eşiği geride bıraktı - Son Dakika

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