Ethereum balinaları yoğun ETH alımına devam ediyor

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Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Ethereum, dev yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. 23 Ekim'de yaşanan fiyat düşüşü, balina hesapları için alım fırsatı yarattı. IntoTheBlock verileri, büyük cüzdanların bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor.

Dev Cüzdanlar Ethereum Biriktiriyor

Ethereum'un 2.765 dolardan 2.685 dolara gerilemesi, kurumsal yatırımcılar için cazibe haline geldi. Balina hesaplarının ETH biriktirme eğilimi, kripto para borsalarından çıkışları da hızlandırdı. ITB analiz platformu, 29 Ekim'de 277 milyon dolar ve haftalık bazda 315 milyon dolarlık net ETH çıkışı kaydetti.

Büyük yatırımcıların hareketliliği piyasada FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu) etkisi yaratabilir. ETH büyük yatırımcıdan borsaya net akış oranı yüzde 10'a ulaştı. Bu oran, kurumsal yatırımcıların bireysel alıcılardan daha aktif olduğunu gösteriyor.

Son yedi günde gerçekleşen 38 milyar dolarlık büyük hacimli işlem, piyasadaki kurumsal ilgiyi kanıtlıyor. Buna rağmen ABD'deki spot ETH fonları, Temmuz'daki lansmanlarından bu yana 485,4 milyon dolar net çıkış kaydetti.