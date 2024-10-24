Ethereum balinası milyonlarca dolarlık ETH sattı

Kripto Para

Ethereum ağının erken dönem yatırımcıları, uzun vadeli varlıklarını kademeli olarak nakde çeviriyor. Temmuz ayında 7.000 ETH satışı ile ETH fiyatında yüzde 15'lik düşüşe neden olan yatırımcı, yeni bir satış gerçekleştirdi. Bu satışlar, 2014'te token başına yaklaşık 0,3 dolardan alınan ETH'lerin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Son 3 Ayda 10 Bin ETH Satışı Gerçekleşti

Ethereum'un kuruluş döneminde gerçekleşen ICO, kripto para tarihinin en başarılı token satışlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 60 milyon ETH'nin satıldığı ICO'da, o dönemki değeriyle 18 milyon dolar toplandı.

Ethereum'un ikinci büyük kripto para birimi konumuna yükselmesi ile birlikte, ICO yatırımcıları büyük kazançlar elde etti. Söz konusu yatırımcının elinde kalan 37.070 ETH, güncel fiyatlarla 94 milyon dolar değere karşılık geliyor.

CoinGecko verilerine göre Ethereum, son 24 saatte yüzde 2,4'lük düşüşe rağmen 2.521 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para birimi, son bir yılda yüzde 38'lik artış kaydetti.

Son satışın Temmuz ayındaki gibi sert bir fiyat düşüşüne neden olmaması, piyasanın bu tür satışlara karşı daha dayanıklı hale geldiğini gösteriyor.