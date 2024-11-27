Ethereum Blockchain ağı merkezileşme tehlikesinden kurtuluyor

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Ethereum ekosisteminin en kritik sorunlarından biri olan blok oluşturma sürecindeki merkezileşme, Flashbots'un yenilikçi çözümüyle yeni bir boyut kazanıyor. BuilderNet, Beaverbuild ve Nethermind ortaklığıyla başlattığı çoklu operatör sistemiyle MEV gelirlerinin daha adil dağıtılmasını sağlayacak.

Ethereum Ekosisteminde Demokratikleşme Adımı

Flashbots'un geliştirdiği BuilderNet sistemi, Ethereum ağındaki işlem sıralama ve blok oluşturma sürecini demokratikleştirmeyi hedefliyor. Sistem, maksimum çıkarılabilir değer (MEV) olarak bilinen ve işlem sıralamasından elde edilen karların daha adil dağıtılmasını sağlayacak.

BuilderNet'in en önemli özelliği güvenilir yürütme ortamları aracılığıyla şifrelenmiş emir akışlarını işleyebilmesi. Bu teknoloji, MEV arayıcıları ve çözücüleri için daha adil bir rekabet ortamı oluşturuyor.

Flashbots'un kurucu ortaklarından Beaverbuild ve Nethermind ile başlattığı bu girişim, merkeziyetsiz bir yapıya geçişi kademeli olarak gerçekleştirecek. BuilderNet, Ethereum tabanlı uygulamaların merkeziyetsizleşmesini hızlandırırken sansüre karşı direnci de güçlendirecek.