Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı

Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı

Ethereum Layer 2 ağları yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Toplam 13,5 milyar dolar değerinde stablecoin barındıran ağlar, kripto para ekosistemindeki önemini güçlendiriyor. Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Ethena'nın USDe'si piyasaya hükmediyor.

20.12.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin piyasası büyümeye devam ediyor. DefiLlama verilerine göre Arbitrum One 6,75 milyar dolar ve Base 3,56 milyar dolar ile listenin başını çekiyor. Toplam stablecoin piyasa değeri aralık ayında 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Düzenlemeler Stablecoin Gelişimini Güçlendirecek

Ethereum Blockchain ağındaki Layer 2 çözümleri, stablecoin benimsenmesinde önemli bir gelişme kaydetti. 20 Aralık itibarıyla Ethereum ağında 13,5 milyar dolar değerinde stablecoin yer aldığını bildiriliyor

Stablecoinlerin kripto para dünyasında önemi artmaya devam ediyor. Sektör uzmanları, bu büyümenin 2025'te daha da hızlanacağını öngörüyor. B2BINPAY CEO'su Arthur Azizov, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin stablecoin kullanımını tetikleyeceğini ifade etti.

Bitwise'ın yatırım müdürü Matt Hougan ve araştırma başkanı Ryan Rasmussen, ABD'nin stablecoin mevzuatını onaylamasının ardından toplam piyasa değerinin 400 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bu ilerleme, stablecoinlerin küresel ödemeler ve havale sistemindeki payını da yükseltecek.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:25:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.