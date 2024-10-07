Ethereum Blockchain ağının geleceği için kritik hamle - Son Dakika
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Ethereum Blockchain ağının geleceği için kritik hamle

Ethereum Blockchain ağının geleceği için kritik hamle

Ethereum geliştiricileri, ağın işlem hızını artırmak için yeni bir öneri sundu. EIP-7781 olarak adlandırılan öneri, Ethereum'un slot süresini 12 saniyeden 8 saniyeye düşürerek işlem hacmini yüzde 33 artırmayı hedefliyor. Bu değişiklik, Ethereum Blockchain ağının ölçeklenebilirlik sorununa yeni bir çözüm getirme potansiyeli taşıyor ve Blockchain teknolojisinin geleceğini şekillendirebilir.

07.10.2024 13:18
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Kripto para dünyasının en büyük ikinci oyuncusu Ethereum Blockchain ağı, performansını artırmak için yeni bir adım atıyor. EIP-7781 (Ethereum Improvement Proposal - Ethereum İyileştirme Önerisi) olarak adlandırılan yeni teklif, ağın temel parametrelerinden biri olan slot süresini değiştirerek Ethereum'un işlem kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Ethereum ekosistemindeki tüm uygulamaları ve kullanıcıları etkileyebilecek potansiyele sahip.

EIP-7781 Ethereum Ekosisteminde Devrim Yaratabilir

Ethereum Blockchain ağı, son yıllarda artan kullanımıyla birlikte ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlar, yüksek işlem ücretlerine ve yavaş onay sürelerine neden oldu. EIP-7781, bu sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor.

Araştırmacı Ben Adams tarafından önerilen EIP-7781, Ethereum ağının blok zamanını 12 saniyeden 8 saniyeye düşürmeyi öneriyor. Bu değişiklik, ağın işlem hacmini yaklaşık yüzde 33 oranında artırabilir. Ayrıca yenilik Ethereum üzerinde çalışan Layer-2 çözümleri için de önemli avantajlar sağlayabilir.

EIP-7781'in en önemli özelliklerinden biri, mevcut Ethereum altyapısında büyük değişiklikler gerektirmeden uygulanabilir olmasıdır. Bu durum, önerinin kabul edilme ve uygulanma sürecini hızlandırabilir. Aynı zamanda, ağ güvenliğini etkilemeden performans artışı sağlama potansiyeli, EIP-7781'i Ethereum topluluğu için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Ethereum geliştiricileri, EIP-7781'in olası sonuçlarını dikkatle değerlendiriyor. Önerinin kabul edilmesi durumunda, Ethereum ekosistemindeki tüm uygulamalar ve kullanıcılar bundan faydalanabilir. Özellikle DeFi (Merkeziyetsiz Finans) uygulamaları ve NFT (Non-Fungible Token) pazarları gibi yüksek işlem hacmine sahip platformlar, bu değişiklikten en çok etkilenecek alanlar olarak öne çıkıyor.

Ancak her yeni öneride olduğu gibi EIP-7781'in de bazı zorlukları bulunuyor. Slot süresinin kısaltılması, ağdaki düğümlerin (node) daha hızlı işlem yapmasını gerektirecek. Bu durum, bazı düğümlerin güncellenme ihtiyacını doğurabilir. Bununla birlikte ağ güvenliği ve merkeziyetsizlik ilkelerinin korunması konusunda da dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekiyor.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum Blockchain ağının geleceği için kritik hamle - Son Dakika

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