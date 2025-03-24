Ethereum borsalarda 9 yıllık dip seviyelere geriledi - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum borsalarda 9 yıllık dip seviyelere geriledi

Ethereum borsalarda 9 yıllık dip seviyelere geriledi

Merkezi kripto para borsalarındaki Ethereum miktarı 8,97 milyon tokena gerileyerek son dokuz yılın en düşük seviyesine ulaştı. CryptoRank ve Santiment verilerine göre, bu durum Bitcoin'in Ocak ayında yaşadığı rezerv azalması ve fiyat artışına benzer bir eğilim gösterebilir.

24.03.2025 17:29
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Kripto para piyasasının önde gelen platformlarından toplanan verilere göre merkezi borsalardaki Ethereum miktarı dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi. Kasım 2015'ten bu yana görülmeyen bu düşük rezerv seviyesi, yatırımcıların tokenlarını soğuk depolama cüzdanlarına taşıdığını gösteriyor. Uzmanlar, Bitcoin'de Ocak ayında görülen benzer eğilimin ardından yaşanan fiyat artışının Ethereum için de gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Ethereum Soğuk Depolara Taşınıyor

CryptoRank ve Santiment'in derlediği verilere göre merkezi kripto para borsalarındaki Ethereum (ETH) miktarı, son dokuz yılın en düşük seviyesi olan 8,97 milyon tokena geriledi. Bu rakam, Kasım 2015'ten bu yana görülen en düşük Ethereum rezervi olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcıların Ethereum tokenlarını merkezi borsalardan çekmeye devam etmesi, piyasadaki dolaşımda bulunan token miktarını azaltarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.

CryptoRank konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yatırımcılar ETH'yi soğuk depolama cüzdanlarına aktarmaya devam ederek piyasadaki mevcut likiditeyi azaltıyor. Bitcoin de Ocak ayında benzer bir eğilim göstermiş, borsa rezervleri 7 yılın en düşük seviyesine indikten sonra keskin bir fiyat artışı yaşanmıştı" ifadelerine yer verdi.

Merkezi borsalardaki Bitcoin miktarı 13 Ocak'ta son yedi yılın en düşük seviyesini görmüş, ardından gelen günlerde fiyatı yaklaşık 90 bin dolardan 109 bin doların üzerine tırmanmıştı. Ethereum için de benzer bir fiyat hareketinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği piyasa uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum borsalarda 9 yıllık dip seviyelere geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ethereum borsalarda 9 yıllık dip seviyelere geriledi - Son Dakika
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