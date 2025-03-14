Ethereum'da büyük değişim rekor düşüş getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum'da büyük değişim rekor düşüş getirdi

Ethereum\'da büyük değişim rekor düşüş getirdi

Ethereum'un (Ether) Dencun yükseltmesi, gas ücretlerini büyük oranda düşürdü ve işlem maliyetleri 86 dolardan 0,39 dolara indi. Ancak, Ether'in piyasa değeri son bir yılda yüzde elli üç azalarak 1.891 dolara düştü.

14.03.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ağında gerçekleşen Dencun yükseltmesi, gas ücretlerindeki keskin düşüşle finans dünyasının dikkatini çekti. Bir yıl öncesine göre ortalama takas ücretleri 86 dolardan 0,39 dolara geriledi. Bu değişiklik, Ethereum'un işlem maliyetlerini azaltmayı ve ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefleyen bir dizi iyileştirme ile sağlandı.

Ethereum Gas Ücretlerinde Tarihi Düşüş

Ethereum Blockchain ağında işlem yapmak artık çok daha ekonomik. Etherscan verilerine göre, kripto para dünyasının en önemli ağlarından biri olan Ethereum'da ortalama gas ücretleri, Dencun güncellemesinden bir yıl sonra yüzde 95 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl ortalama 86 dolar olan takas ücretleri, şu anda sadece 0,39 dolara kadar geriledi.

Ethereum'un dönüm noktası niteliğindeki Dencun yükseltmesi 13 Mart 2024 tarihinde devreye alınmıştı. Bu kapsamlı güncelleme, yürütme katmanındaki Cancun ve mutabakat katmanındaki Deneb yükseltmelerini bir araya getirerek dokuz farklı Ethereum İyileştirme Önerisi sunmuştu. Güncellemedeki temel amaç, ağın ölçeklenebilirliğini artırmak ve katman-2 çözümleri için işlem maliyetlerini düşürmekti.

YCharts'ın sunduğu verilere göre, Ethereum'daki ortalama gas ücreti geçen yıl 72 gwei seviyesindeyken, 12 Mart 2025 itibarıyla yalnızca 2,7 gwei seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, günlük kullanıcılar için işlem maliyetlerini önemli ölçüde azalttı. Geçtiğimiz yıl kullanıcılar ortalama bir takas işlemi için 86 dolar öderken, NFT satışları için yaklaşık 145 dolar gas ücreti ödüyorlardı. Güncel Etherscan verilerine göre ise artık bir takas işlemi ortalama 0,39 dolara, bir NFT satışı ise ortalama 0,65 dolara gerçekleştirilebiliyor.

Gaz ücretlerindeki bu dramatik düşüşe rağmen, Ether'in piyasa değerinde aynı olumlu tablo gözlemlenmiyor. Dencun güncellemesi sırasında 4.070 doların üzerinde işlem gören ETH, aradan geçen bir yıl içinde değerinin yüzde 53'ünü kaybetti. CoinGecko verilerine göre 14 Mart 2025 itibarıyla Ether'in değeri yaklaşık 1.896 dolar seviyesine geriledi.

Hibrit katman-2 çözümü Build on Bitcoin'in (BOB) kurucu ortağı Dominik Harz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ethereum'un son dönemde düşük performans sergilediğini belirtti. Harz açıklamasında, "Pazartesi günkü fiyat düşüşü, Trump'ın seçilmesinden bu yana gerçekleşen tüm DeFi TVL kazanımlarını sildi. Solana'nın memecoin patlaması ve Ethereum'un birkaç aydır yaşadığı teknik sorunlar arasında, sektörün DeFi için yeni, daha sürdürülebilir ve güvenli bir platform arayışında olduğu açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'da büyük değişim rekor düşüş getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
“Ücretin ne kadar“ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı "Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Kocaeli’de ’Hacı Baba’ Dolandırıcılığı Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:46:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum'da büyük değişim rekor düşüş getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.