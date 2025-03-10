Ethereum\'da büyük düşüş: Yatırımcılar şokta

Kripto para piyasalarının öncü tokenlerından Ethereum'un yerel para birimi Ether, son bir haftada yüzde 20 değer kaybederek yatırımcıları endişelendirdi. Bu düşüş, Kasım 2022'den bu yana görülen en büyük haftalık kayıp olarak kayıtlara geçti. Piyasa uzmanları, yaklaşık üç yıldır devam eden yükseliş trendinin artık tersine döndüğünü ve daha derin kayıpların yaşanabileceğini öngörüyor.

Kripto Dünyasında Soğuk Duş: Ethereum Yatırımcıları Şokta

Ethereum fiyatında sert düşüş yaşandı. Kripto para piyasasının önde gelen tokenlarından Ethereum'un yerel para birimi Ether, 9 Mart itibariyle sona eren yedi günlük dönemde yüzde 20 oranında değer kaybetti. Piyasa verilerinden edinilen bilgilere göre bu sert gerileme, Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en büyük haftalık düşüş olarak piyasa tarihine geçti.

Piyasa analistleri, Ether fiyatlarındaki bu keskin düşüşün, Terra'nın algoritmik sabit para birimi UST'nin çöküşünden sonra oluşan yükseliş eğilimini ciddi biçimde sarstığını belirtiyor. Fiyatlardaki gerileme, yaklaşık üç yıldır devam eden yukarı yönlü trendin artık sona erdiğine ve piyasanın daha ağır kayıplara doğru ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergeler, özellikle Eylül ve Ekim ayları arasında Ether'in 1.500 dolar civarında yeni bir destek noktası oluşturabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, uzun süredir korunan yükseliş trend çizgisinin aşağı yönlü kırılmasının piyasada alıcıların etkinliğinin azaldığını ve satıcıların güç kazandığını gösterdiğini vurguluyor. Bu teknik bozulma, diğer yatırımcıları da satış yönünde harekete geçirebilir ve piyasadaki değer kayıplarını derinleştirebilir.

Ağustos ayından bu yana kritik destek olarak görülen 2.100 dolar seviyesinin altına inilmesi, Ether için önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Piyasa katılımcıları şimdi, geçen haftanın zirve değeri olan 2.523 dolara yeniden ulaşmak için çaba gösteren alıcıların performansını yakından takip ediyor.