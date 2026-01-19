Ethereum'da işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika
Ethereum'da işlem hacmi rekor kırdı

Ethereum\'da işlem hacmi rekor kırdı
19.01.2026 12:00
Ethereum Blockchain ağı, son protokol güncellemeleri ve artan stablecoin kullanımının etkisiyle tarihindeki en yüksek işlem hacmine ulaşırken işlem ücretleri modern tarihinin en düşük seviyesine indi.

Ethereum'un yedi günlük hareketli işlem ortalaması 2,5 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Verilere göre bu rakam bir yıl öncesinin neredeyse iki katı. Aralık ortasından bu yana belirgin bir ivme kazanan işlem aktivitesi, 2025'in ortasında başlayan genel yavaşlama trendini tersine çevirdi.

GAS ÜCRETLERİ TARİHİ DİPTE

İşlem sayısındaki artışa rağmen ortalama gas ücretleri dramatik bir düşüş yaşadı. Normal şartlarda ortalama işlem maliyeti yaklaşık 0,15 dolara gerilerken Etherscan verileri Pazar günü bir swap işlemi için tahmini ücretin 0,04 dolar civarında olduğunu gösterdi. Bu rakamlar, ağın modern tarihindeki en düşük seviyeler olarak kayıtlara geçti.

Rekor işlem hacmi ile dip seviye maliyetlerin bir arada görülmesi, Ethereum için bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ağ, yoğun dönemlerde küçük yatırımcıları dışlayan yüksek ve öngörülemeyen ücretler nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.

PROTOKOL GÜNCELLEMELERİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İşlem aktivitesindeki sıçrama, Ethereum'un Fusaka hard forkunun devreye girmesinden yedi hafta sonra yaşandı. Bu güncelleme, PeerDAS teknolojisini hayata geçirdi ve ağın yılda iki kez güncelleme takvimini başlattı. 8 Ocak'ta devreye alınan Blob Parameters Only forku ise blob hedefini 14'e, maksimum kapasiteyi 21'e çıkararak Layer 2 rolluplar için veri maliyetlerini düşürdü.

Ana ağdaki gas ücretlerinin çöküşü ayrı ama ilişkili bir trendi yansıtıyor. Ethereum'un blok gas limiti Kasım sonunda 45 milyondan 60 milyona yükseltildi; bu rakam 2025 başına kıyasla yüzde yüzlük bir artışa karşılık geliyor. İşlemlerin giderek Layer 2 ağlara kaymasıyla ana ağda blok alanı talebi azaldı.

STABLECOİN KULLANIMI VE STAKİNG VERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İşlem aktivitesindeki artış, rekor stablecoin kullanımıyla eş zamanlı gerçekleşti. Standard Chartered'ın son analizine göre stablecoin transferleri artık tüm Ethereum işlemlerinin yaklaşık yüzde 35 ile yüzde 40'ını oluşturuyor. Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoffrey Kendrick, "2026, Ethereum'un yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Staking tarafında da rekor rakamlar göze çarpıyor. ValidatorQueue verilerine göre 36 milyon ETH'nin üzerinde bir miktar staking sözleşmelerinde kilitli durumda; bu rakam dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Giriş kuyruğu, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 2,5 milyon ETH'yi aşarken, çıkış kuyruğu neredeyse sıfıra geriledi.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para Ethereum'da işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Ethereum'da işlem hacmi rekor kırdı - Son Dakika
