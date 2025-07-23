Ethereum'da talep, arzın 32 katına çıktı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum'da talep, arzın 32 katına çıktı

Ethereum\'da talep, arzın 32 katına çıktı
23.07.2025 19:47
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Ethereum'da arz-talep dengesizliği Bitcoin'in 2024 rallisini andırıyor. ETF'ler ve şirketler mayıs ortasından bu yana ağın ürettiğinden 32 kat fazla ETH topladı. Bitwise analisti bu durumun fiyatları yüzde 160 artırdığını ve trendin devam edeceğini belirtiyor.

Bitwise verilerine göre ETF'ler ve kurumsal hazineler mayıs ortasından bu yana 2,83 milyon ETH aldı. Bu miktar aynı dönemde Ethereum ağının ürettiğinden 32 kat fazla. Arz-talep dengesizliği Ether fiyatını yüzde 160 artırdı. Analistler önümüzdeki yıl daha büyük kurumsal alımlar bekliyor ve 7'ye-1 talep avantajı öngörüyor.

Bitwise Analisti Ethereum'da Talep Şoku Uyarısı Yaptı

Ethereum piyasasında yaşanan köklü dönüşüm, kurumsal yatırımcıların kripto para stratejilerindeki köklü dönüşümü gözler önüne seriyor. Bitwise yatırım sorumlusu Matt Hougan'ın analizi, ETF'lerin ve şirket hazinelerinin mayıs ortasından bu yana gerçekleştirdiği büyük çaplı alımların piyasa dinamiklerini nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Ethereum'da yaşanan bu talep şoku, Bitcoin'in 2024 başındaki yükselişini andırıyor ve Ethereum'un kurumsal kabul sürecinde kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Bitwise'ın üst düzey yöneticisi Matt Hougan, spot ETH ürünlerinin mayıs ortasından bu yana 5 milyar doların üzerinde Ether satın aldığını belirtiyor. Bu zaman zarfında BitMine Immersion, SharpLink Gaming, Bit Digital ve yakında listelenmesi beklenen The Ether Machine gibi şirketler büyük hazine stratejileri açıkladı.

Analistler, ETF'lerin ve ETH hazine şirketlerinin önümüzdeki yıl yaklaşık 20 milyar dolar ETH satın alabileceğini öngörüyor. Bu miktar kabaca 5,33 milyon coin'e karşılık geliyor ve beklenen sadece 800.000 ETH ihracına karşı yaklaşık 7'ye-1 oranı oluşturuyor.

Hougan, yatırımcıların Bitcoin'e kıyasla Ethereum'da hala eksik ağırlıkta olduğunu belirtti. Stablecoin ve tokenleştirme trendleri dikkat çekmeye devam ettikçe bu durumun hızla değişeceğini bekliyor.

"Kısa vadede, her şeyin fiyatı arz ve talep tarafından belirlenir ve şu anda ETH için arzdan daha fazla talep var." diyen Hougan, "Sonuç olarak, yukarı yönlü gittiğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'da talep, arzın 32 katına çıktı - Son Dakika

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