Ethereum danışmanları çıkar çatışması endişesiyle istifa etti - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum danışmanları çıkar çatışması endişesiyle istifa etti

Ethereum danışmanları çıkar çatışması endişesiyle istifa etti

Ethereum Foundation'ın önde gelen araştırmacıları Justin Drake ve Dankrad Feist, milyonlarca dolarlık token ödemesi karşılığında danışmanlık yaptıkları EigenLayer protokolündeki görevlerinden istifa etti. Bu gelişme, kripto para dünyasında tarafsızlık ve çıkar çatışması konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

04.11.2024 09:29
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Ethereum Blockchain ağının teknik gelişiminde önemli roller üstlenen iki araştırmacının EigenLayer'dan ayrılma kararı, kripto para sektöründe yankı uyandırdı. Ethereum Foundation'ın Mayıs ayından bu yana beklenen çıkar çatışması politikasını henüz açıklamamış olması, kurumsal yönetişim standartları konusundaki endişeleri artırdı.

Ethereum Topluluğundan Tarafsızlık Talebi

Ethereum (ETH) araştırmacıları Justin Drake ve Dankrad Feist, EigenLayer protokolündeki danışmanlık pozisyonlarından eş zamanlı olarak ayrıldıklarını X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden duyurdu. Drake, bu pozisyondan Eylül ayında ayrıldığını belirterek Ethereum topluluğundan ve EF meslektaşlarından özür diledi.

Mayıs ayında gün yüzüne çıkan danışmanlık rolleri, EigenLayer'ın Kilitli Toplam Değer (TVL) açısından Ethereum üzerindeki en büyük 3 DeFi projesinden biri olması nedeniyle çıkar çatışması endişelerini gündeme getirdi. Drake, token tahsis ödemesinin "3 yıl boyunca hak kazanılacak milyonlarca dolarlık token" olduğunu belirtmişti.

Ethereum Foundation yönetici direktörü Aya Miyaguchi, Mayıs ayında yaptığı açıklamada resmi bir çıkar çatışması politikası üzerinde çalıştıklarını ve bunu yakında paylaşacaklarını duyurmuştu. Drake'in son paylaşımı, böyle bir politikanın yürürlükte olduğuna işaret ederken, tüm danışmanlıkları ve yatırımları reddedeceğini açıkladı.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum danışmanları çıkar çatışması endişesiyle istifa etti - Son Dakika

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