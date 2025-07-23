Ethereum doğrulayıcı kuyrukları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika
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Ethereum doğrulayıcı kuyrukları rekor seviyelere ulaştı

Ethereum doğrulayıcı kuyrukları rekor seviyelere ulaştı
23.07.2025 18:26
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Ethereum ağında validatör kuyrukları 2024'ün en yüksek seviyelerine ulaştı. Çıkış kuyruğu 521.000 ETH ile 1,9 milyar dolara çıkarken, giriş kuyruğu da 359.500 ETH'ye ulaştı. Bu durum ETH'nin yüzde 162'lik değer artışının ardından kâr realizasyonu ile SEC'in staking açıklamasının tetiklediği kurumsal talebin çarpışmasını gösteriyor.

Ethereum Blockchain ağında yaşanan ikili trafik yoğunluğu, kripto piyasalarındaki farklı güçlerin çarpışmasını net şekilde ortaya koyuyor. Bir yandan Ethereum fiyatının nisan ayından bu yana gösterdiği güçlü performansın ardından kazançlarını realize etmek isteyen yatırımcılar ağdan çıkış yapıyor. Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) staking konusundaki netleştirici açıklamaları ve BlackRock gibi kurumsal oyuncuların ETF başvurularına staking unsurunu dahil etmesi, ağa olan ilgiyi artırıyor.

Ethereum Ağında Çifte Rekor: Giriş ve Çıkış Kuyrukları Tarihi Zirvede

Verilere göre 16 Temmuz'dan itibaren keskin bir çekim artışının yaşandığı Ethereum ağında çıkış kuyruğu 521.000 ETH'ye ulaştı. Bu miktar mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,9 milyar dolara karşılık geliyor.

Validatorqueue'dan alınan Blockchain bilgileri, çıkış bekleme süresinin sekiz veya dokuz güne uzadığını gösteriyor. Bu süre 2024 başından bu yana en uzun bekleme periyodu olarak kayıtlara geçti. Paralel olarak, tahmini 1,3 milyar dolar değerinde 359.500 ETH'den fazlası şu anda ağa girmek için kuyrukta bulunuyor.

Ethereum'daki doğrulayıcılar, ETH'yi kilitlemiş ve ağı güvence altına almaya yardımcı olmak için yazılım çalıştıran düğümlerdir. Bu sistem yeni bloklar önerme ve diğerlerinin bloklarının geçerli olduğunu doğrulama konusunda sırayla rol alır, süreçte ETH ödülleri kazanır.

Bu tıkanıklığın arkasında iki karşıt güç bulunuyor. Bazı ETH kilitleyenler muhtemelen Ethereum'un nisan düşük seviyelerinden yüzde 162'lik toparlanmasının ardından kazançlarını kilitliyor. Aynı zamanda düzenleyici katalizörler ve kurumsal iştahın teşvik ettiği yeni mevduatlar giriş kuyruğunu daha yükseğe itiyor.

Mayıs sonunda SEC'in stakingi menkul kıymet arzı olarak görmediğini açıklaması, borsa yatırım fonu ihraççıları için rahatlama sağladı. Bu gelişme BlackRock gibi sağlayıcıları Ethereum ETF başvurularına staking dili dahil etmeye teşvik etti.

23 Temmuz itibariyle ETH arzının yaklaşık yüzde 29,4'ü veya 36,39 milyon coin stakinge dahil edilmişti. Bu rakam 17 Haziran'daki önceki 35 milyon zirvesinden yükselen tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. DeFi'nin en büyük Blockchain'inde ağ güvenliğine katılma ve pasif getirilere erişim talebi kalıcı şekilde devam ediyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum doğrulayıcı kuyrukları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ethereum doğrulayıcı kuyrukları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika
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