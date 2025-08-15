Ethereum ETF'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ethereum ETF'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı

Ethereum ETF\'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı
15.08.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Ether ETF'lerine ağustos ayının ilk iki haftasında 3 milyar doların üzerinde net giriş oldu. ETH perşembe günü 4 bin 765,83 dolarla yılın zirvesini gördü ve toplam ETF varlıkları 29,22 milyar dolara ulaştı.

ABD'de işlem gören spot Ether (ETH) borsa yatırım fonları, ağustosta güçlü bir başlangıç yaparak ilk iki haftada 3 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. Piyasa verileri, haftalık bazda da lansmandan bu yana en güçlü performansın kapıda olduğuna işaret ediyor.

ETH Fonları Ağustos Ayında Patladı

Piyasa takip platformlarından derlenen verilere göre spot Ether ETF'leri, ağustosta yalnızca ilk iki haftada 3 milyar doları aşkın net giriş aldı. Haftalık bazda 2,9 milyar doları geçen girişlerle fonlar, işlem görmeye başladığından bu yana en güçlü haftasını yaşamak üzere. Özellikle pazartesi günü 1 milyar doları aşan günlük giriş, bu performansın lokomotifi oldu. Toplam net varlıklar ise 29,22 milyar dolar ile rekor kırdı.

ETH fiyatı perşembe günü 4 bin 765,83 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Ardından gelen dalgalanmada kısa süreli olarak 4 bin 500 doların altına inse de yeniden 4 bin 600 doların üzerine çıktı. Haftalık bazda yüzde 20'ye yakın yükseliş, yatırımcı ilgisini artırdı.

Fon girişlerinde BlackRock'un iShares Ethereum Trust'ı 519,68 milyon dolarlık net akışla başı çekerken, Grayscale Ethereum Mini Trust yaklaşık 60 milyon dolar ve Fidelity Ethereum Fund 57 milyon dolarlık girişle onu takip etti.

Uzmanlar, ETF performansının ETH'ye yönelik kurumsal ilgiyi güçlendirdiğini belirtiyor. Piyasa araştırma şirketi Fundstrat'ın yöneticileri, ETH'nin yıl sonuna kadar 12 bin ile 15 bin dolar arasında değerlenebileceğini öngörüyor. Bu tahmin, artan ETF talebi ve zincir üstü aktivitelerdeki büyüme ile destekleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum ETF'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
14:10
CHP’den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti’ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:34:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ethereum ETF'leri 2 haftada 3 milyar dolar topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.