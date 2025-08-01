Ethereum ETF\'leri 20 günde 5,4 milyar dolar topladı

Kripto para dünyasında önemli bir değişim yaşanıyor. Spot Ethereum ETF'leri perşembe günü kesintisiz yirminci net giriş gününü kaydederek piyasaya çıkışından bu yana en uzun pozitif akış serisini elde etti. Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin'in 123.000 dolar üzerindeki zirvesini kaçırdıklarını düşünerek Ethereum'a yöneldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Yatırımcılar Bitcoin'den Ethereum'a Yöneliyor

SoSoValue verilerine göre Ethereum ETF'leri perşembe günü toplam 17 milyon dolar net yatırım aldı. BlackRock'ın ETHA fonu 18,2 milyon dolarla günlük girişlere öncülük ederken, Fidelity'nin FETH fonuna 5,62 milyon dolar kaydetti. Bu pozitif akış, Grayscale'in ETHE fonundan 6,8 milyon dolarlık çıkışla dengelendi.

Son 20 günlük dönem, sadece uzunluk açısından değil aynı zamanda giriş miktarı bakımından da önceki rekorları geçti. 16 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar süren önceki 19 günlük seri 1,37 milyar dolar toplarken, mevcut seri yaklaşık 5,4 milyar dolar toplam akış gördü.

Tutarlı net giriş akışıyla birlikte, ETH ETF'leri şu anda 21,52 milyar dolar değerinde toplam net varlığa sahip bulunuyor. Bu rakam, toplam Ethereum piyasa değerinin yüzde 4,77'sini temsil ediyor. Son üç ayda spot ETH ETF'leri sadece dokuz gün net çıkış yaşadı.

Presto Research Analisti Min Jung, piyasanın şu anda Bitcoin'den Ethereum'a doğal bir rotasyon yaşadığını açıkladı. Bu trend, geçen ay Bitcoin'in 123.000 dolar üzerindeki boğa koşusu sırasında yatırım fırsatını kaçırdıklarını hisseden yatırımcılar tarafından körükleniyor.

Bu trendi yansıtarak, spot Bitcoin ETF'leri zayıflamış girişler yaşadı ve perşembe günü 114,83 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu arada, ABD ihraççıları Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoinlere dayalı spot ETF'leri piyasaya sürme çabalarını hızlandırıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins perşembe günü "çoğu kripto varlığın menkul kıymet olmadığını" ilan ederek, acentenin birçok ihraççıyı kripto ile ilgili ürünleri tanıtmaktan uzaklaştıran önceki pozisyonunu terk etti. Bu gelişme, piyasadaki iyimserliği artırıyor.