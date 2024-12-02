Ethereum ETF\'leri için staking dönemi yaklaşıyor

Kripto Para

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,5 trilyon doları yakalarken, Trump'ın başkanlık seçimi zaferinden bu yana yüzde 45'lik bir artış kaydedildi. Bu süreçte Ethereum (ETH) ETF'lerine yönelik net girişler 1,1 milyar doları geçti.

Layer 2 Çözümleri Ethereum Ekosistemini Güçlendiriyor

Bernstein analisti Gautam Chhugani liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan raporda, Ethereum'un Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) karşısındaki düşük performansına rağmen temellerinin güçlü olduğu vurgulandı. Kurumsal kullanım alanında Ethereum'un liderliğini sürdürdüğü raporda öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

Platform, tüm Blockchain ağlarındaki toplam kilitli değerin yüzde 63'üne sahip durumda. Bu oran, kurumsal güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Varlık tokenizasyonu ve stablecoinler gibi kurumsal uygulamalarda tercih edilen Ethereum'un Layer 2 çözümleri de önemli bir gelişme kaydetti.

Günlük Layer 2 işlem hacmi 15 milyonu aşarak ana katmandaki 1 milyon işlemin oldukça üzerine çıktı. Bu gelişme, Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorununa etkili bir çözüm sunuyor. Düşen faiz ortamında staking getirilerinin cazibesinin artması, yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturuyor.