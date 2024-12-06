Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor

Ethereum ETF\'leri rekor kırmaya devam ediyor

ABD'deki Ethereum ETF'leri, tarihi bir yatırım rekoru kırarak son iki haftada 1,3 milyar doları aşkın giriş aldı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük fonların öne çıkışı, Ethereum'un 4.000 dolara yaklaşırken kripto piyasalarındaki ivmesini gözler önüne seriyor. Ethereum ETF'lerinin bu büyük başarısı, yatırımcıların Ethereum ve kripto piyasalarına olan güvenini artırıyor.

06.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son iki haftada, Ethereum ETF'lerine yapılan yatırım 1,3 milyar doları aştı, Amerika'da kaydedilen en büyük girişle kripto piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. BlackRock ve Fidelity gibi büyük fonlar, yatırımcıların yoğun ilgisini ve Ethereum'un yükselişini yansıtıyor. Bu hareketlilik, Ethereum'un değer kazanması ve yatırımcı güveninin artmasına işaret ediyor.

Kripto Para Piyasalarında Ethereum Rüzgarı

Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Ethereum'un spot borsa yatırım fonları, son dönemde dikkat çekici bir yatırımcı ilgisiyle karşılaşıyor. Son iki haftalık süreçte Ethereum (Ether) tabanlı ETF'lere akan toplam yatırım miktarı 1,3 milyar doları aşarken, Ether'in değeri 4.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Farside Investors ve Tree News'un açıkladığı son verilere göre 5 Aralık tarihinde ABD piyasasında işlem gören dokuz farklı spot Ether ETF'si, tek günde toplam 431,5 milyon dolarlık rekor seviyede yatırım aldı. Bu rakam, fonların Temmuz ayında piyasaya sunulmasından bu yana görülen en yüksek günlük giriş olarak kayıtlara geçti ve 29 Kasım'da kaydedilen 333 milyon dolarlık önceki rekoru geride bıraktı.

BlackRock iShares Ethereum Trust, 295,7 milyon dolarlık yatırım girişiyle günün en çok ilgi gören fonu oldu ve toplam varlık büyüklüğünü 2,3 milyar dolara yükseltti. Fidelity'nin Ethereum Fonu da aynı gün içerisinde 113,6 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Bununla birlikte, Grayscale'in Ethereum Trust'ından 15,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, Bitwise Ethereum ETF'i 6,6 milyon dolar, Grayscale'in Ethereum Mini Trust'ı ise 30,7 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

Bitcoin cephesinde de benzer bir hareketlilik gözlendi. ABD'deki spot Bitcoin (BTC) ETF'leri, 5 Aralık'ta 11 farklı fon üzerinden 747,8 milyon dolarlık yatırım girişi sağladı. Bu yatırımların önemli bir kısmı BlackRock iShares Bitcoin Trust'a yönelirken, fon beş işlem gününde toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım topladı.

Ether'in spot piyasa değeri son iki haftada yüzde 16 artış kaydederek 5 Aralık'ta son sekiz ayın zirvesi olan 3.946 dolar seviyesine ulaştı. Piyasa uzmanları, Ether'in Bitcoin karşısındaki değer artışının önümüzdeki 6-12 aylık dönemde devam edeceğini öngörüyor. Son verilere göre şu anda 0,04 seviyesinde seyreden ETH/BTC oranı, son bir ayda yüzde 14,5'lik bir yükseliş sergiledi.

Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ethereum ETF'leri rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.