Ethereum ETF'lerinde 2 milyar dolarlık tarihi giriş - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum ETF'lerinde 2 milyar dolarlık tarihi giriş

Ethereum ETF\'lerinde 2 milyar dolarlık tarihi giriş

Ethereum (Ether) bazlı borsa yatırım fonları (ETF), piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren büyük bir başarıya imza attı ve 2,2 milyar dolarlık devasa bir sermaye girişi sağladı. Bu büyük ilgi, ETH borsada işlem gören ürünlerde (ETP'ler) yüzde 542'lik bir artışa yol açarak, dijital varlık alanında yeni bir dönem başlatmış oldu.

29.07.2024 15:23
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Ethereum (Ether) bazlı borsa yatırım fonları (ETF), piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren büyük bir başarıya imza attı ve 2,2 milyar dolarlık devasa bir sermaye girişi sağladı. Bu büyük ilgi, ETH borsada işlem gören ürünlerde (ETP'ler) yüzde 542'lik bir artışa yol açarak, dijital varlık alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Ethereum ETF'leri Yatırım Piyasasını Değiştiriyor

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik özellikle Ethereum (ETH) tabanlı yatırım araçlarına olan ilgiyi gözler önüne serdi. CoinShares'in yayınladığı son rapor bu alanda dikkat çekici gelişmelere ışık tutuyor.

Aralık 2022'den bu yana Ethereum bazlı borsa yatırım fonları (ETF'ler), piyasa tarihinin en büyük sermaye girişlerinden birine tanık oldu. Spot tabanlı bu ETF'ler, etkileyici bir rakamla, 2,2 milyar dolarlık bir yatırım çekmeyi başardı. Bu durum, Ethereum borsada işlem gören ürünlerde (ETP'ler) yüzde 542 gibi çarpıcı bir artışa işaret ediyor.

Yatırımcı güveninin yeniden canlanmasında birkaç faktör öne çıkıyor. Amerika'daki yaklaşan seçimler ve Bitcoin'in stratejik bir rezerv para birimi olma potansiyeline dair artan beklentiler, bu ilginin arkasındaki itici güçler arasında yer alıyor.

Bu çıkışlara rağmen çıkış kaydeden ürünler de bulunuyor. Grayscale'in köklü fonundan 285 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve toplamda 1,5 milyar dolarlık bir azalma gözlemlendi. Buna rağmen Ether bazlı yatırım ürünlerine olan yoğun ilgi bu düşüşü dengeledi.

Bitcoin (BTC) cephesinde ise tablo daha da parlak. Geçtiğimiz ay 3,6 milyar dolarlık bir giriş yaşayan BTC, yılbaşından bu yana toplam 19 milyar dolarlık rekor bir yatırım çekmeyi başardı.

Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz indirimleri, yatırımcıların kripto para birimlerine olan iştahını kabartmış görünüyor. Bu beklentiler, Mayıs ayında Ether ETF'lerine dair umutlarla birleşince, tüm dijital varlıklarda işlem hacimleri zirve yaptı. 2024 için toplam girişler, 20,5 milyar dolarla tarihi bir seviyeye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta, dijital varlık yatırım ürünlerine sadece 245 milyon dolarlık bir giriş olmasına karşın, bu ürünler 14,8 milyar dolarlık bir rekor kırdı. Bu başarının büyük ölçüde Ether ETF'lerinin performansına bağlı olduğu belirtiliyor.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum ETF'lerinde 2 milyar dolarlık tarihi giriş - Son Dakika

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