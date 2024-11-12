Ethereum ETF\'lerinde rekor giriş ve işlem hacmi

Kripto Para

Kripto para piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Spot Ethereum ETF'leri, dört işlem gününde 513 milyon dolarlık net giriş biriktirdi. DeFi tokenlarındaki yükseliş trendi ve düzenleyici ortamdaki olumlu beklentiler, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Wall Street Devleri Ethereum ETF'lerinde Güç Gösterisi

Ethereum ETF'lerinin başarısı, kurumsal ilginin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. BlackRock'ın ETHA fonu 101,1 milyon dolar net giriş kaydetti. Grayscale'in Mini Ethereum Trust'ı 63,3 milyon dolar ve Bitwise'ın ETHW'si 15,6 milyon dolarlık giriş yakaladı.

BTCMarkets kripto analisti Rachael Lucas, düzenleyici yaklaşımdaki değişim beklentisinin piyasalarda olumlu bir hava yarattığını belirtti. Lucas'a göre Aave, Uniswap ve Lido gibi DeFi tokenlarındaki yükseliş, yatırımcı güvenini artırıyor.

Ethereum ETF'leri şu anda toplam 9,43 milyar dolarlık net varlığa ulaşmış durumda bulunuyor. Bu rakam, tüm Ethereum piyasa değerinin yaklaşık yüzde 2,4'üne karşılık geliyor. Spot Bitcoin ETF'leri de aynı gün içinde 1,1 milyar dolarlık giriş topladı.