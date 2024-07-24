Ethereum ETF\'lerinden büyük başarı

Kripto Para

Bitcoin'in ardından şimdi de Ethereum, finans piyasalarında büyük bir dalga yarattı. İlk işlem gününde 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan spot Ethereum ETF'leri, yatırımcıların ve piyasanın büyük ilgisini çekti.

Spot Ethereum ETF'lerinin Piyasadaki Etkileyici Başlangıcı

Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum, Wall Street'te yeni bir döneme adım attı. Geride bıraktığımız gün dokuz farklı spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) Amerika borsalarında işlem görmeye başladı. Bu gelişme, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Sekiz farklı şirket tarafından çıkarılan bu ETF'ler, ilk gün beklenmedik bir başarıya imza attı. Piyasa verilerine göre fonların toplam işlem hacmi ilk gününde 1,019 milyar doları buldu.

Grayscale Ethereum Trust (ETHE), 456 milyon dolarlık işlem hacmiyle zirveye oturdu. Onu sırasıyla BlackRock'ın iShare Ethereum Trust'ı (ETHA) 240 milyon dolar ve Fidelity Ethereum Fund (FETH) 136 milyon dolarla takip etti.

ETF dünyasının önde gelen isimlerinden Nate Geraci, Ethereum ETF'lerine olan ilginin Bitcoin ETF'lerine kıyasla daha düşük olmasını beklediğini belirtti. Geraci açıklamasında Ethereum ETF'lerinin, Bitcoin ETF'lerinde bulunan varlıkların yüzde 20-25'ine ulaşmasının bile büyük bir başarı olacağını vurguladı.

Uzman EFT analisti James Seyffart, ilginç bir karşılaştırma yaptı. Bitcoin ETF'lerinin ilk gün 655 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını, Ethereum ETF'lerinin ise bunun çok üzerinde, 4,66 milyar dolarlık bir hacim yakaladığını açıkladı.

Bu heyecan verici gelişmelere rağmen Ethereum fiyatında küçük bir düşüş gözlendi. Verilere göre Ethereum, son 24 saatte yüzde 0,6'lık bir düşüşle 3.477,96 dolardan işlem gördü.