Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı

Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı

Ethereum (ETH) ekosisteminin önde gelen araştırmacısı Max Resnick, Solana odaklı geliştirme şirketi Anza'ya katıldı. Bu stratejik geçiş, Resnick'in Ethereum'un teknik yol haritasına yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

10.12.2024 12:46
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Kripto para dünyasındaki rekabet kızışırken Blockchain teknolojileri arasındaki yetenek transferleri de hız kazanıyor. Special Mechanisms Group'ta araştırma başkanı olarak görev yapan Max Resnick'in Anza'ya katılması, Solana'nın teknik altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Ethereum ekibinden Solana'ya üst düzey transfer

Max Resnick, Solana protokolünün geliştirilmesine odaklanacağını duyurdu. Yeni görevinde ilk 100 gün içinde protokolün özelliklerini yazma planını paylaştı. Özellikle ücret piyasaları ve konsensüs uygulamalarına öncelik vereceğini vurguladı.

Resnick, Ethereum'un mevcut teknik yol haritasını eleştirdi. 20 Kasım'da yaptığı açıklamada yol haritasının çözüm odaklı değil, hedef odaklı olması gerektiğini belirtti. Ethereum'un vizyonunun üretim yazılımı geliştirme süreçleri ve çekirdek geliştirici politikaları nedeniyle değiştiğini savundu.

Solana ekosistemi son dönemde önemli gelişmeler kaydetti. Kasım ayında hem zincir ücretlerinde hem de protokol ücretlerinde Ethereum'u geride bıraktı. Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacminde de benzer bir başarı yakaladı.

Kripto Para, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum geliştiricisi Solana ekibine katıldı - Son Dakika

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