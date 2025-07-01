Ethereum için 5 bin dolarlık fiyat hedefi konuldu - Son Dakika
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Ethereum için 5 bin dolarlık fiyat hedefi konuldu

Ethereum için 5 bin dolarlık fiyat hedefi konuldu
01.07.2025 11:41
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Ethereum fiyatı güçlü bir kurumsal ticaret modeline göre 5 bin dolara yükselebilir. Ancak balina satışları ve teknik göstergeler risk oluşturuyor.

Ethereum'un yerel kripto parası Ether, kurumsal yatırımcıların yakından izlediği "3'ün Gücü" formasyonunun kritik aşamasına girdi. Piyasa uzmanları, bu teknik modelin ETH fiyatını yüzde 100 artışla 5 bin dolara taşıyabileceğini öngörüyor. Ancak büyük yatırımcıların satış hareketleri ve olumsuz teknik göstergeler, bu senaryonun gerçekleşmesini tehdit ediyor.

Ethereum'da Rekor Artış Bekleniyor

Ethereum fiyatı, güçlü bir teknik formasyonun en belirgin yükseliş evresine girerken kısa vadede karşılaşılabilecek aşağı yönlü baskılar bu potansiyel artışı engelleyebilir. Zincir üstü veriler ve piyasa analizleri, varlığın gelecekteki yörüngesi hakkında birbiriyle çelişen ancak dikkate değer sinyaller sunuyor.

Geçtiğimiz pazar günü 2.100 ila 2.200 dolar bandında gözlemlenen trend sapmasının ardından Ethereum'un fiyat grafiğinde, klasik bir "Güçlü Üçlü" modeli belirdi. Bu hareket, 9 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında devam eden yatay fiyat konsolidasyon döneminin hemen arkasından geldi. Yaşanan ani likidite akışı ETH fiyatını aylardır korunan destek seviyelerine çekse de alıcıların düşüşü hızla karşılamasıyla fiyat pazartesi günü 2.500 doların üzerine tırmandı.

Güçlü Üçlü veya birikim, manipülasyon ve dağıtım (AMD) olarak da bilinen bu model, genellikle kurumsal yatırımcıların önemli likidite bölgeleri etrafındaki alım satım stratejilerini yansıtan bir çerçeve sunuyor. 9 Mayıs ile 20 Haziran arasında, piyasa katılımcılarının düşük volatilite ortamında pozisyon aldığı ve sessiz bir yatay hareketle karakterize edilen birikim aşaması tamamlandı. Bu aşamayı, fiyatın 2.200 doların altına kısa süreliğine gerilediği manipülasyon evresi izledi. Bu tür hareketler, genellikle perakende yatırımcıları panikleterek erken satış yapmaya veya kısa pozisyon açmaya yöneltmeyi hedefler ve ardından beklenen hareketin tam tersi yönde sert bir geri dönüş yaşanır.

ETH fiyatının 2.200 dolardan 2.500 dolara yükselmesiyle birlikte kurumsal yatırımcı talebinde de belirgin bir artış gözlemlendi. Zincir üstü verilere göre, spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) geçtiğimiz hafta 106.000 ETH net girişi kaydederek art arda yedinci haftayı pozitif akışla kapattı. Bu sermaye hareketi, yapının son aşaması olan dağıtım evresine geçişi teyit etmektedir. Şu an devam eden dağıtım aşamasında, fiyatın manipülasyon bölgesinin aksi yönde agresif bir şekilde hareket etmesi beklenir. Bu senaryoda, Ethereum için dağıtım hedefinin 5.000 doların üzerinde olduğu ve mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 100'lük bir artış potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Sektördeki bazı analistler, bu yapının Ethereum'un 2016-2017 yıllarındaki yükselişini anımsattığını ve piyasanın genel beklentisinin aksine, kurumsal talep kaynaklı bir ralli yaşanabileceğini belirtiyor.

Diğer yandan, bazı teknik göstergeler ve piyasa hareketleri ise düşüş senaryosunun olasılığını artırıyor. Ethereum'un uzun süredir devam eden teknik direnç seviyesini aşamaması ve iki haftalık grafikte çok yıllık simetrik üçgen formasyonunun alt sınırının altına gerilemesi, yüzde 25'lik bir düşüşle 1.600 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme riskini gündeme getirmektedir.

Aynı zamanda, büyük bir Ethereum yatırımcısının yaklaşık 237 milyon dolar değerindeki varlığını staking pozisyonlarından borsalara aktardığı bildirildi. Son beş gün içinde 62.000'den fazla ETH'nin bir kripto para borsasına transfer edilmesi, büyük yatırımcılar arasında bir yeniden dağıtım eğilimi olduğunu ve bu durumun ETH üzerinde satış baskısını artırabileceğini gösteriyor.

Piyasa gözlemcileri, Ethereum'un 2.500 dolarlık direnç seviyesini kırmakta zorlandığına ve piyasanın kısa vadede altcoin üzerinde satış yönlü pozisyon aldığını ifade ediyor. Grafik analizleri, ETH fiyatları düşerken New York işlem seansı sırasında toplam açık pozisyon miktarının arttığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, kısa vadeli fonlama oranlarının negatife dönmesi ve spot işlem hacminin azalması, düşüş yönlü baskının güçlendiğine işaret ediyor. Mevcut durumda anlık likiditenin işlem aralığının altında yoğunlaştığı ve ana düşüş hedeflerinin 2.350 dolar ile 2.275 dolar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum için 5 bin dolarlık fiyat hedefi konuldu - Son Dakika

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