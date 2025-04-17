Ethereum işlem ücretleri son yılların en düşüş seviyesine geriledi - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum işlem ücretleri son yılların en düşüş seviyesine geriledi

Ethereum işlem ücretleri son yılların en düşüş seviyesine geriledi

Ethereum ağındaki işlem ücretleri, azalan kullanıcı aktivitesi nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Santiment verilerine göre ortalama işlem ücreti 0,168 dolara kadar düştü. 7 Mayıs'ta gerçekleşecek Pectra yükseltmesinin ağdaki verimliliği artırması bekleniyor.

17.04.2025 12:40
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Kripto para dünyasının önemli Blockchain ağlarından olan Ethereum'da işlem ücretleri beş yılın en düşük seviyelerine geriledi. Santiment platformu, işlem başına ortalama 0,168 dolar seviyesindeki ücretlerin, kullanıcı aktivitesindeki düşüşle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkladı. Düşen işlem hacimleri ve yaklaşan Pectra yükseltmesi, Ethereum ekosisteminin geleceği için önemli değişikliklerin habercisi olarak görülüyor.

Ethereum Ağında İşlem Ücretleri Dip Yaptı

Zincir üstü veri analiz platformunun pazarlama direktörü Brian Quinlivan, Ethereum ağındaki işlem maliyetlerinin, özellikle Ether gönderimi ve akıllı sözleşme faaliyetlerindeki azalmayla birlikte 2020'den bu yana en düşük düzeye indiğini vurguladı. Ortalama işlem ücretinin şu anda yaklaşık 0,168 dolar seviyesinde olduğunu belirten Quinlivan, ağ tıkanıklığının azalmasıyla kullanıcıların yüksek ücret teklif etme ihtiyacının da ortadan kalktığını ifade etti. Bu arz-talep mekanizması sonucunda ücretlerin gerilediği, ancak düşük maliyetin kısa vadede fiyat toparlanmasını sınırlayabileceği belirtildi.

Küresel ve kripto piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı kapsamlı gümrük tarifeleri sonrasında düşüş trendine girdi. Pek çok varlık eski seviyelerine dönmekte zorlanırken, piyasa verilerine göre Ethereum son 14 günde yüzde 12,5'in üzerinde değer kaybetti ve son 24 saatte 1.600 doların hemen altında işlem gördü. Uzmanlar, süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle yatırımcıların Ether ve altcoin işlemlerini bir süre daha beklemeye aldığını düşünüyor.

Quinlivan, düşük ücretlerin bir yandan toparlanmayı engelleyebileceğini ama diğer yandan perakende yatırımcıların ilgisini azalttığı için ani bir sıçrama ihtimalini artırabileceğini söyledi. Talep yeniden canlandığında, beklenenin ötesinde bir fiyat hareketinin ortaya çıkma olasılığı olduğu ifade ediliyor.

Ethereum ağının Pectra yükseltmesi ise 7 Mayıs'ta ana ağda devreye alınması beklenen önemli bir güncelleme olarak öne çıkıyor. İlk aşamada katman-2 "blob" kapasitesinin üçten altıya yükseltilmesi, işlem ücretlerini ve ağ tıkanıklığını hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, sabit kripto para birimi (stablecoin) ödemeleri üzerinden işlem ücretlerinin karşılanabilmesi için de yeni düzenlemeler planlanıyor.

Piyasa gözlemcileri, yükseltmenin maksimum stake etme limitini 32 Ether'den 2.048 Ether'e çıkararak ağdaki katılımı artırabileceğini belirtiyor. Pectra'nın ikinci aşamasının 2025 sonunda veya 2026 başında hayata geçmesi hedefleniyor ve veri depolama verimliliğini artıracak yeni bir sistemle ölçeklenebilirliği daha da iyileştirmesi bekleniyor.

Bu güncelleme, Mart 2024'te devreye girerek katman-2 ağlarında işlem ücretlerini düşüren ve Ethereum toplamalarının (rollups) ekonomisini iyileştiren Dencun yükseltmesini takip ediyor. Uzmanlar, peş peşe gelen bu adımların Ethereum ekosisteminin ölçeklenebilirlik ve kullanım potansiyelini uzun vadede güçlendireceğine inanıyor.

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Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum işlem ücretleri son yılların en düşüş seviyesine geriledi - Son Dakika

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