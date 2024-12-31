Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor

Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor

Ethereum (ETH) piyasasında uzun vadeli yatırımcıların artan satış baskısı, canlılık göstergesini iki yılın en yüksek seviyesine yükseltti. Kripto para birimi, 3.327 dolar destek seviyesini korumaya çalışırken, 3.524 dolar direncini aşamadı. Piyasa dalgalanması yatırımcı endişelerini artırıyor.

31.12.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum ekosisteminde yatırımcı davranışları endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatması ve artan panik satışları, kripto para biriminin 4.000 dolar hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ethereum için 4.000 Dolar Hedefi Uzaklaşıyor

Ethereum piyasasındaki mevcut görünüm, yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Canlılık göstergesinin iki yılın zirvesine ulaşması, uzun vadeli yatırımcıların bile pozisyonlarını azaltmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Kripto para birimi şu anda yaklaşık 3.402 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kritik 3.327 dolar destek seviyesinin üzerindeki konumunu korumaya çalışan Ethereum, 3.524 dolar direncini kıramaması sonucu yatay hareket ediyor.

Uzmanlar, teknik göstergelerin Ethereum'un mevcut destek seviyesini kaybetmesi durumunda 3.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. Bu seviyenin kırılması, yatırımcı kayıplarını artırabilir ve toparlanma sürecini uzatabilir.

Öte yandan, Ethereum'un 3.524 dolar direncini aşması durumunda, 3.721 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bu gelişme, yatırımcı güvenini artırabilir ve yeni alımları tetikleyebilir.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ethereum, kritik direnç ve destek seviyelerini test ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.