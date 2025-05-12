Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı - Son Dakika
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Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı

Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı

Ethereum'un Pectra güncellemesi sonrası Ethereum (ETH) fiyatı 5 günde yüzde 42 artarak 2.550 dolara ulaştı ve piyasa değeri 308 milyar doları aşarak Coca-Cola ve Alibaba'yı geride bıraktı. Güncelleme ikinci katman ölçekleme, doğrulayıcı limitleri ve akıllı cüzdan özelliklerini iyileştirdi.

12.05.2025 19:30
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Ethereum ağının Pectra güncellemesi kripto para piyasasına damga vurdu. ETH, güncellemenin ardından beş gün içinde değerini yüzde 42 artırarak 2.550 dolar seviyesine ulaştı. Bu etkileyici yükseliş, Ethereum'un piyasa değerinin 308 milyar doları aşmasını ve küresel devler Coca-Cola ile Alibaba'yı geride bırakmasını sağladı.

Pectra Güncellemesi Ethereum Ekosistemini Dönüştürüyor

12 Mayıs itibarıyla piyasa veri takipçilerine göre, Ether (ETH), Coca-Cola ve Alibaba gibi küresel devleri geride bırakarak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 39. varlığı konumuna yükseldi. Son verilere göre ETH, yaklaşık 2.550 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto paranın toplam piyasa değeri 308 milyar doları aştı.

Karşılaştırma yapılacak olursa, Coca-Cola hisseleri yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem görmekte ve şirkete 303,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri sağlıyor. Alibaba hisseleri ise yaklaşık 125 dolar seviyesinde işlem görerek 303,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu durum, Ethereum'un geleneksel finans piyasalarındaki büyük oyuncularla rekabet edebilirliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ETH'nin son dönemdeki bu dikkat çekici fiyat hareketi, ağda gerçekleştirilen Pectra güncellemesinin ardından geldi. Bu güncelleme, özellikle ikinci katman ölçekleme verilerinin depolanması, doğrulayıcı (validator) kullanıcı deneyimi ve akıllı hesap cüzdanı kullanıcı deneyimi özelliklerinde önemli iyileştirmeler getirdi.

Başlangıçta Mart 2025 için planlanan Pectra güncellemesi, test aşamasında karşılaşılan bazı teknik zorluklar nedeniyle gecikmelere sahne oldu. Güncelleme, 24 Şubat'ta Ethereum'un Holesky test ağına uygulandı. Gerçekleştirilen bu denemede ağda sonlandırılamadı ve geliştiriciler ortaya çıkan sorunları tespit edip çözmeye odaklandı. 5 Mart'ta Sepolia test ağına yayınlanan Pectra, burada da geliştiricilerin boş blokların oluşmasına neden olan bir saldırgan tarafından daha da kötüleştirilen hatalarla mücadelesine tanık oldu.

Uygulamaya hazırlık sürecinde Ethereum çekirdek geliştiricileri, ana ağa güncellemeyi 7 Mayıs'ta nihayet uygulamadan önce "Hoodi" adında yeni bir test ağı oluşturdu.

Pectra güncellemesi ile birlikte, Harici Olarak Sahip Olunan Hesaplar (EOA'lar), akıllı sözleşmeler gibi davranarak ETH olmayan tokenlarla gas ücretlerinin ve ödemelerin karşılanabilmesine olanak tanıdı. Ayrıca, doğrulayıcıların stake etme limitleri 32 ETH'den 2.048 ETH'ye yükseltilerek büyük stake sahipleri için işlemler önemli ölçüde basitleştirildi. Güncelleme, aynı zamanda blok başına veri blobu (data blobs) sayısını artırarak ikinci katman ağlar için daha iyi ölçeklenebilirlik ve daha düşük işlem maliyetleri vaat ediyor.

Pectra güncellemesinin hayata geçirilmesinin ardından ETH'nin fiyatı hızlı bir yükselişe geçti. Kripto para veri platformlarına göre, 7 Mayıs'ta yaklaşık 1.786 dolar seviyesinde işlem gören Ether, 12 Mayıs'ta 2.550 dolara kadar tırmanarak değerinde beş gün gibi kısa bir sürede yüzde 42'lik bir artış kaydetti.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Pectra güncellemesiyle değerini artırarak dev şirketleri geride bıraktı - Son Dakika

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