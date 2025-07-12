Ethereum stake oranı Pectra yükseltmesiyle rekor kırdı

2025 yılının ikinci yarısında Ethereum ağı tarihinin en büyük dönüşümlerinden birini yaşıyor. Stake edilen ETH miktarı, mart ayındaki yüzde 27,2'lik dip seviyeden güçlü bir toparlanma göstererek yüzde 29,39'a ulaştı. Bu gelişme, Ethereum'u token arzının üçte birinin stake edildiği tarihi eşiğe yaklaştırıyor.

Ethereum Blockchain Ağında Yeni Dönem Resmen Başladı

Protokol geliştirmesi, mart ayındaki trend kırılmasının ana itici gücü olarak görülüyor. Yükseltme, doğrulayıcı başına maksimum stake limitini 32 ETH'den 2.048 ETH'ye çıkararak devrim niteliğinde bir değişim yarattı.

Bu teknik iyileştirme, büyük stake sağlayıcılarının yüzlerce hatta binlerce küçük düğümü birleştirmesine olanak tanıdı. Sonuç olarak donanım maliyetleri ve operasyonel yük önemli ölçüde azaldı.

Uzmanlar, bu değişimin sadece başlangıç olduğunu belirtiyor. Amerika'nın en büyük borsalarından Cboe'nun mart ayında yaptığı başvurular, spot ETH ETF'lerinin ellerindeki varlıkları stake etmelerine izin veriyor.

Bu gelişme, büyük kurumsal fonların yakında yeni ETH'leri doğrulayıcılara yönlendirebileceğinin sinyalini veriyor. Stake eden ETF'lere tahmin edilen girişler, stake edilen arzın yüzdesini daha da artıracak.

Ancak bu süreç beraberinde önemli endişeler de getiriyor. Ağın güvenliğini güçlendirirken aynı zamanda gücü bir avuç düzenlenmiş saklayıcıda yoğunlaştırma riski yaratıyor.

Ethereum yatırımcıları, merkezileşme ile güvenlik arasındaki bu hassas dengeyi yakından izliyor. Ethereum'un token arzının üçte birinin stake edilme seviyesine yaklaşması, protokolün geleceği açısından kritik önem taşıyor.