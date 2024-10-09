Ethereum stake oranı zirve yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum stake oranı zirve yaptı

Ethereum stake oranı zirve yaptı

Ethereum Blockchain ağında stake edilen token miktarı, toplam arzın yüzde 28,9'una ulaşarak yeni bir rekor kırdı. IntoTheBlock verilerine göre son 10 ayda yüzde 5,1'lik bir artış yaşandı. Ancak yükselen stake oranına rağmen Ethereum fiyatı Mart ayından bu yana yüzde 40 değer kaybetti. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli güveni ile kısa vadeli piyasa dinamikleri arasındaki dengeyi ortaya koyuyor.

09.10.2024 10:58
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Kripto para piyasasında Ethereum, yatırımcıların güvenini korumaya devam ediyor. Stake edilen Ethereum (ETH) miktarındaki artış, ağın potansiyeline olan inancın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle toplam stake edilen miktarın yüzde 15,3'ünün üç yıldan uzun süredir kilitli olması, uzun vadeli bağlılığın altını çiziyor. Bu trend, Ethereum ekosisteminin sağlamlığını vurgularken, kısa vadeli fiyat hareketleri ile ilginç bir çelişki oluşturuyor.

Ethereum Fiyatı Düşerken Stake Oranı Yükseliyor

Ethereum ağında stake edilen token miktarındaki artış, yatırımcıların uzun vadeli bakış açısını yansıtıyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı IntoTheBlock tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum'un toplam arzının yüzde 28,9'u artık stake edildi.Bu oran, Ocak ayında yüzde 23,8 seviyesindeydi. Son 10 ayda gerçekleşen yüzde 5,1'lik artış, yatırımcıların Ethereum ekosistemine olan güveninin arttığını gösteriyor.

Stake edilen ETH miktarındaki bu artış, Ethereum ağının geleceğine olan inancın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle dikkat çeken bir nokta, toplam stake edilen miktarın yüzde 15,3'ünün üç yıldan uzun süredir kilitli olması. Bu durum, yatırımcıların Ethereum'a olan uzun vadeli bağlılığını vurguluyor.

Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen Ethereum'un fiyat performansı son dönemde baskı altında kaldı. ETH, 2024'ün ilk yarısında güçlü bir performans göstermesine rağmen Ekim ayında bazı zorluklarla karşılaştı. 12 Mart'ta 4.000 doların üzerinde işlem görerek yılın en yüksek fiyatına tırmanan ETH, o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüş yaşadı. Şu anda fiyatı 2.400 dolar civarında seyrediyor.

Analistler, Ethereum fiyatındaki bu düşüşün nedenlerini araştırıyor. İlk dijital para arzı (ICO) katılımcılarından gelen satış baskısının ve spot Ether borsada işlem gören fonlara (ETF) olan talep eksikliğinin, varlığın son zamanlardaki düşüşüne katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Özellikle 1 Ekim ile 3 Ekim arasında, ETH'nin fiyatı 2.650 doları aşamadıktan sonra yüzde 12 düştü. Bu düşüş eğilimi, varlığın son iki haftadaki kazançlarını sildi.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum stake oranı zirve yaptı - Son Dakika

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