Ethereum'un yükselişiyle Bitcoin hakimiyeti azaldı - Son Dakika
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Ethereum'un yükselişiyle Bitcoin hakimiyeti azaldı

Ethereum\'un yükselişiyle Bitcoin hakimiyeti azaldı
22.07.2025 10:49
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Bitcoin'in piyasa hakimiyeti, Ethereum'un 10 günde 2.500 dolardan 3.500 dolara yükselişiyle yüzde 58'e düştü. Bu düşüş üç ay içindeki ikinci büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Toplam kripto piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaşırken altcoinler güçlü performans sergiliyor. Token sayısındaki artış yatırımcı sermayesini binlerce seçenek arasında dağıtıyor.

Kripto para dünyasında yaşanan dramatik değişim, Bitcoin'in uzun süredir sürdürdüğü hakimiyetinde belirgin zayıflamalar oluşturuyor. Mayıs ayında benzer bir senaryonun yaşandığı ve dominansın yüzde 62'den yüzde 59'a düştüğü dönemden farklı olarak, bu kez düşüş Bitcoin'in 120.000 dolar seviyesindeki konsolidasyonu sırasında gerçekleşiyor. Piyasa uzmanları, bu durumun altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Kripto Piyasasındaki Büyük Kaymayla Bitcoin Gücünü Kaybediyor

Ethereum'un gösterdiği olağanüstü performans, büyük altcoinlerin hala Bitcoin'e güçlü alternatif oluşturabildiğini kanıtlıyor. On günlük süreçte yaşanan yüzde 40'lık artış, yatırımcıların dikkatini Bitcoin dışındaki fırsatlara çevirmeye yetti. Bu durum özellikle Bitcoin'in yüksek fiyat seviyelerini korusa ve ETF ürünleri aracılığıyla kurumsal akışları çekmeye devam etse bile piyasa duyarlılığının nasıl değişebileceğini gösteriyor.

Daha geniş etkiler bireysel varlık performansının ötesine uzanıyor ve toplam kripto para piyasa değeri yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 trilyon dolara neredeyse ulaşıyor. Altcoinler Bitcoin'in çektiği yoğun ilgiden faydalandı ve yatırımcıları Bitcoin'in performansını yakalamayı hedefleyen diğer paralara risk eğrisinde daha aşağı bakmaya yöneltti.

Kripto para sayısının bu yılın başından beri önemli ölçüde artmaya devam etmesi, yatırımcı sermayesinin binlerce seçenek arasında dağıtılması gereken giderek daha parçalanmış bir manzara yarattı. Bu çoğalma ETH gibi büyük altcoinler rotasyon dinamiklerinden faydalanabilse de daha geniş altcoin sektörünün dikkat ve likidite için artan rekabetle karşı karşıya olduğunu öne sürüyor.

Bu dominans değişiminin sürdürülebilirliği muhtemelen önde gelen altcoinlerin saf spekülatif akışlardan ziyade temel gelişmeler aracılığıyla momentumu koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Altcoin rallileri artık bireysel sektörlere veya paralara çok daha bölünmüş hissettiriyor ve bu durum piyasa dinamiklerinde kalıcı bir değişime işaret ediyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum'un yükselişiyle Bitcoin hakimiyeti azaldı - Son Dakika

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