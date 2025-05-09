Ethereum Vakfı 101 projeye rekor yatırım yaptı

Kâr amacı gütmeyen Ethereum Vakfı tarafından açıklanan son rapor, Blockchain ekosisteminin gelişimi için yapılan stratejik yatırımları gözler önüne seriyor. Ekosistem Destek Programı (ESP) kapsamında tahsis edilen hibelerin en büyük kısmı topluluk ve eğitim odaklı girişimlere yönlendirilirken, sıfır bilgi teknolojileri ve geliştirici araçları da önemli destek aldı.

Ethereum Dünyasında 101 Projeye Toplam 32,6 Milyon Dolar Hibe

Ethereum Vakfı, 2025'in ilk çeyreğinde toplam 32,6 milyon dolar değerinde hibe bağışladı. Vakfın açıkladığı verilere göre bu hibelerin 32'si topluluk ve eğitim odaklı girişimlere verildi.

Geliştirici deneyimini ve araçlarını iyileştirmeye odaklanan 16 proje de hibelerden faydalandı. Bu projeler arasında yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar), analitik platformları ve doğrulayıcı araçları yer alıyor. Ayrıca Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) erişilebilirliği, ekosistem araçları ve dil desteği kütüphaneleri üzerine çalışan projeler de destek aldı.

Kriptografi ve sıfır bilgi kanıtları (ZK-kanıtları) alanında çalışan 14 proje, vakıftan hibe almaya hak kazandı. Bu projeler kriptografik tekniklerin geliştirilmesi ZK-kanıt teknolojisinin oluşturulması ve güvenlik ile kuantum sonrası kriptografi araştırmalarına odaklanıyor.

Hibelerin diğer önemli bölümünü yürütme katmanı projelerine yoğunlaşan 7 proje ve fikir birliği katmanına odaklanan 7 proje aldı. Protokol, genel büyüme ve desteğe odaklanan 9 proje de finansman sağlarken, "diğer" kategorisinde yer alan 13 proje merkeziyetsiz finans, DAppler, stablecoin altyapısı ve iş geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ethereum dünyasındaki bu gelişmeler yaşanırken, 7 Mayıs'ta Pectra güncellemesi ana ağda başarıyla hayata geçirildi. Güncelleme, EIP-7702, EIP-7251 ve EIP-7691 olmak üzere üç iyileştirmeyi kapsıyor.

Pectra güncellemesi, katman-2 ölçeklendirme veri depolama, doğrulayıcı kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri ve akıllı hesap cüzdanı kullanıcı deneyimi özelliklerini geliştirmeye odaklanıyor. Güncellemenin ardından Ethereum fiyatları hızla toparlanarak 9 Mayıs'ta 2.400 dolar ile son 30 günün en yüksek seviyesine ulaştı.