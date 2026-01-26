Ethereum Vakfı'ndan kuantum hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ethereum Vakfı'ndan kuantum hamlesi

Ethereum Vakfı\'ndan kuantum hamlesi
26.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Vakfı, ağı geleceğin kuantum bilgisayar tehditlerine hazırlamak amacıyla özel bir ekip kurdu ve kritik araştırmalar için 1 milyon dolarlık ödül programı başlattı.

Ethereum Vakfı, ağın güvenliğini geleceğin kuantum bilgisayarlarına karşı korumak için "Post-Quantum" (PQ) adında özel bir birim oluşturdu. Vakfın kıdemli araştırmacısı Justin Drake, X üzerinden yaptığı açıklamada bu girişimi "en önemli stratejik öncelik" olarak nitelendirdi.

STRATEJİK ÖNCELİK VE TEKNİK ALTYAPI

Yeni kurulan ekibin liderliğini kriptografik mühendis Thomas Coratger üstlenirken, leanVM projesiyle tanınan kriptograf Emile de ekibe destek verecek. Justin Drake, kuantum dirençli hash tabanlı imzalar için optimize edilmiş minimalist bir sıfır bilgi kanıtı (ZK) sanal makinesi olan leanVM'i, Ethereum'un post-kuantum stratejisinin "temel taşı" olarak tanımladı.

Drake, vakfın yaklaşımını, "Yıllarca süren sessiz Ar-Ge çalışmalarının ardından, Vakıf yönetimi PQ güvenliğini resmen en üst stratejik öncelik ilan etti. Artık 2026 yılındayız ve süreç hızlanıyor. Tamamen PQ'ya geçme zamanı." sözleriyle özetledi.

1 MİLYON DOLARLIK ARAŞTIRMA FONU

Vakıf, bu teknolojik dönüşümü desteklemek için ciddi bir finansman ayırdı. Ethereum'un sıfır bilgi kanıtı sistemlerinin merkezinde yer alan bir hash fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla 1 milyon dolarlık "Poseidon Ödülü" duyuruldu. Bu rakam, geçen yıl açıklanan ve daha geniş kapsamlı post-kuantum kriptografik araştırmaları hedefleyen 1 milyon dolarlık Proximity Ödülü'ne ek olarak verildi.

Mühendislik tarafında ise çok istemcili (multi-client) post-kuantum mutabakat geliştirme ağları halihazırda çalışmaya başladı. Lighthouse ve Grandine istemcileri PQ geliştirme ağlarını (devnets) uygularken, Prysm'in de bu süreci takip etmesi bekleniyor. Ayrıca araştırmacı Antonio Sanso liderliğinde, post-kuantum işlemler üzerine iki haftada bir yapılacak geliştirici oturumları önümüzdeki ay başlayacak.

GENİŞLEYEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sektör genelinde kuantum hazırlıkları hız kazanmış durumda. Coinbase, Blockchain ağlarına yönelik kuantum risklerini değerlendirmek için bağımsız bir danışma kurulu oluşturduğunu duyurdu. Kurulda Stanford kriptografı Dan Boneh ve Teksas Üniversitesi profesörü Scott Aaronson ile birlikte Justin Drake de yer alıyor.

Bu adım, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in 12 Ocak'ta yayınladığı ve çekirdek geliştiricilerin ayrılması durumunda ağın güvenli kalıp kalamayacağını değerlendiren "walkaway test" (ayrılma testi) çerçevesini takip ediyor. Buterin, kuantum direncini "pazarlık edilemez" bir unsur olarak listelemiş ve mevcut şifrelemeyi kırabilecek kuantum bilgisayarların 2030'dan önce ortaya çıkma olasılığını yüzde 20 olarak tahmin etmişti.

Yatırım dünyası da bu riski fiyatlamaya başladı. Jefferies stratejisti Christopher Wood, kuantum bilgisayarları "varoluşsal" bir risk olarak görerek geçen hafta model portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin tahsisini kaldırdı. Bitcoin'in kuantum dirençli güncelleme için zorlu bir hard fork sürecine ihtiyaç duyabileceği belirtilirken, Ethereum'un hesap soyutlama (account abstraction) yol haritasının daha net bir geçiş süreci sunduğu ifade ediliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Vakfı'ndan kuantum hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:05:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ethereum Vakfı'ndan kuantum hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.