Ethereum Vakfı stake planını hızlandırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Vakfı, 70.000 Ethereum stake hedefi doğrultusundaki en büyük adımı attı. Vakıf, tek işlemde 22.517 Ethereum (ETH) yatırarak toplam stake miktarını yaklaşık 24.564 ETH'ye taşıdı.

Hazine çok imzalı cüzdan, Ethereum Beacon Deposit Contract'a her biri yaklaşık 2.047 ETH'lik 11 ayrı ödeme gerçekleştirdi. Toplamda 22.517 ETH'ye karşılık gelen bu hareket, yayım sırasındaki değeriyle yaklaşık 46,2 milyon dolar tutarında oldu.

Bu süreç şubat ayında başladı. İlk aşamada 2.016 ETH yatırıldı ve stake limitinin 70.000 ETH'ye kadar artırılacağı duyuruldu. Elde edilecek getirilerin araştırma, ekosistem geliştirme ve hibe programlarına aktarılması planlanıyor. Vakfın bu adımı, geçmişte eleştiri alan periyodik ETH satışlarının yerini almak üzere tasarlandı.

ETHEREUM TALEBİ 16 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Stake hamlesi, BitMine Immersion Technologies'e tezgâh üstü (OTC) yöntemiyle 5.000 ETH satışının ardından geldi. Yaklaşık 10,2 milyon dolar değerindeki bu satıştan elde edilen gelirin protokol araştırması, ekosistem büyümesi ve topluluk hibelerine aktarılacağı belirtildi.

İşlem, vakfın kurumsal bir alıcıya gerçekleştirdiği ikinci doğrudan OTC satışı oldu. Birincisi, Temmuz 2025'te SharpLink Gaming'e yapılan 10.000 ETH satışıydı.

Zincir üstü toplam varlık yaklaşık 361 milyon dolara ulaşmış durumda. Bunun büyük bölümü olan yaklaşık 360,8 milyon dolar Ethereum ağındaki ETH'den oluşuyor. Geri kalanı ise Arbitrum, Optimism ve Bitcoin gibi ağlardaki küçük bakiyelerden meydana geliyor.

Fiyat tarafında ise tablo zorlu. ETH, hafta sonu 2.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Analistler, 2.200 dolar direncinin defalarca kırılamamasını ve zayıflayan momentumu gerekçe göstererek fiyatın 1.750-1.850 dolar bandına inebileceği uyarısını yapıyor. Capriole Investments verilerine göre Ethereum'a yönelik talep, 16 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:37:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.