Ethereum Vakfı stake planını hızlandırdı

Hazine çok imzalı cüzdan, Ethereum Beacon Deposit Contract'a her biri yaklaşık 2.047 ETH'lik 11 ayrı ödeme gerçekleştirdi. Toplamda 22.517 ETH'ye karşılık gelen bu hareket, yayım sırasındaki değeriyle yaklaşık 46,2 milyon dolar tutarında oldu.

Bu süreç şubat ayında başladı. İlk aşamada 2.016 ETH yatırıldı ve stake limitinin 70.000 ETH'ye kadar artırılacağı duyuruldu. Elde edilecek getirilerin araştırma, ekosistem geliştirme ve hibe programlarına aktarılması planlanıyor. Vakfın bu adımı, geçmişte eleştiri alan periyodik ETH satışlarının yerini almak üzere tasarlandı.

ETHEREUM TALEBİ 16 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Stake hamlesi, BitMine Immersion Technologies'e tezgâh üstü (OTC) yöntemiyle 5.000 ETH satışının ardından geldi. Yaklaşık 10,2 milyon dolar değerindeki bu satıştan elde edilen gelirin protokol araştırması, ekosistem büyümesi ve topluluk hibelerine aktarılacağı belirtildi.

İşlem, vakfın kurumsal bir alıcıya gerçekleştirdiği ikinci doğrudan OTC satışı oldu. Birincisi, Temmuz 2025'te SharpLink Gaming'e yapılan 10.000 ETH satışıydı.

Zincir üstü toplam varlık yaklaşık 361 milyon dolara ulaşmış durumda. Bunun büyük bölümü olan yaklaşık 360,8 milyon dolar Ethereum ağındaki ETH'den oluşuyor. Geri kalanı ise Arbitrum, Optimism ve Bitcoin gibi ağlardaki küçük bakiyelerden meydana geliyor.

Fiyat tarafında ise tablo zorlu. ETH, hafta sonu 2.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Analistler, 2.200 dolar direncinin defalarca kırılamamasını ve zayıflayan momentumu gerekçe göstererek fiyatın 1.750-1.850 dolar bandına inebileceği uyarısını yapıyor. Capriole Investments verilerine göre Ethereum'a yönelik talep, 16 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.