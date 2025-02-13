Ethereum Vakfı varlıklarını üç büyük DeFi protokolüne aktardı - Son Dakika
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Kripto Para

Ethereum Vakfı varlıklarını üç büyük DeFi protokolüne aktardı

Ethereum Vakfı varlıklarını üç büyük DeFi protokolüne aktardı

Ethereum Vakfı, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine toplam 120 milyon dolar değerinde Ethereum transfer etti. Vakıf bu hamleyle varlık satışı yapmadan yıllık yüzde 1,5 getiri elde etmeyi hedefliyor. Yatırımın büyük kısmı Aave'ye yapılırken, Spark ve Compound protokolleri de önemli pay aldı.

13.02.2025 17:21
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Ethereum Blockchain ağının en önemli kurumlarından Ethereum Vakfı, hazine yönetiminde yeni bir döneme adım attı. Vakıf, çoklu imza cüzdanından en büyük DeFi borç verme platformu Aave'ye 81,6 milyon dolar, MakerDAO ekosisteminin parçası Spark'a 26 milyon dolar ve Compound'a 11,2 milyon dolar değerinde ETH transfer etti.

Ethereum Vakfı Yıllık 1,5 Milyon Dolar Getiri Bekliyor

Ethereum Vakfı, toplam 45.000 ETH değerindeki varlığını üç farklı DeFi protokolüne dağıttı. Bu protokollerden Aave'ye 30.800 ETH aktarıldı. Bunun 20.800 ETH'si Aave'nin ana piyasasına, 10.000 ETH'si ise Aave Prime'a tahsis edildi.

Vakıf, MakerDAO ekosisteminin bir parçası olan Spark'a 10.000 ETH, Compound'un borç verme platformuna ise 4.200 ETH aktardı.

Bu hamle, vakfın hazine yönetiminde yeni bir dönemi işaret ediyor. DeFi protokollerine yapılan yatırımların yüzde 1,5'lik arz oranıyla yıllık 1,5 milyon dolar getiri sağlaması bekleniyor. Vakıf, geçen ay DeFi protokollerini desteklemek için 50.000 ETH'yi çoklu imza cüzdanına aktarmıştı.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum Vakfı varlıklarını üç büyük DeFi protokolüne aktardı - Son Dakika

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