Ethereum yatırımcısı kötü zamanlama ile milyonlar kaybetti

Kripto piyasalarında zamanlama hatalarının maliyeti bu vakada net şekilde görülüyor. Ethereum'un Pectra yükseltmesi öncesinde elindeki varlıkları satan yatırımcı, ağın ölçeklenebilirlik ve akıllı cüzdan işlevselliği iyileştirmelerinin ardından gelen büyük ralliden faydalanamamıştı. ETH'nin 321 milyar dolarlık piyasa değeriyle Coca-Cola ve Alibaba'yı geçerek dünyada 38. en değerli varlık olması, bu kararın ne kadar pahalıya mal olduğunu ortaya koyuyor.

ETH Yatırımcısı 2,67 Milyon Dolarlık Kayıp Yaşadı

Kripto veri şirketi Lookonchain, bir kripto cüzdanının büyük bir yükselişten sonra ETH'ye yeniden girerek coin başına 2.670 dolardan 1.425 Ethereum satın almak için 3,8 milyon dolar harcadığını bildirdi.

13 Nisan'da aynı cüzdan, Ethereum yaklaşık 1.570 dolardan işlem görürken 2.522 ETH'yi 3,9 milyon dolara satmıştı. Bu karar sonradan değerlendirildiğinde zamanlaması kötü görünüyor. Lookonchain "varlıklarınızı elden çıkarmadan önce iyi hesaplayın" uyarısında bulundu.

ETH'nin satıştan bu yana yüzde 70'in üzerinde artmasıyla, yatırımcı geri satın alma sürecinde 1.000'den fazla ETH'den veya kabaca 2,67 milyon dolardan mahrum kaldı. Yatırımcı Ethereum'larını elinde tutmaya karar vermiş olsaydı, varlıklar yaklaşık 6,7 milyon dolar değerinde olurdu.

Ethereum'in yükselişi büyük ölçüde Pectra yükseltmesinin kusursuz başlatılmasıyla desteklendi. Güncelleme ağın ölçeklenebilirliğini, doğrulayıcı kullanıcı deneyimini ve akıllı cüzdan işlevselliğini geliştirdi.

CoinShares'in 19 Mayıs raporu, ABD kripto yatırım ürünlerinin geçen hafta 785 milyon dolar giriş gördüğünü ortaya çıkardı. ETH, kripto borsa yatırım ürünleri arasında en iyi performans göstererek geçen hafta 205 milyon dolarlık giriş çekti. Bu, zaman dilimi içindeki tüm girişlerin yüzde 26'sını temsil ediyordu.