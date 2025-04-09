Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı

Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı

Son 900 gündür 10.000 Ethereum (ETH) tutan bir kripto balinası, ETH'lerini 4.000 doların üzerindeyken satmayıp potansiyel 27,6 milyon dolarlık zirve kârını kaçırdı. Balina, token başına ortalama 1.295 dolardan aldığı ETH'leri yaklaşık 1.578 dolardan satarak sadece 2,75 milyon dolar kazanabildi. Aynı zamanda, Donald Trump destekli World Liberty Financial da ETH stoğunun bir kısmını zararına sattı.

09.04.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasındaki büyük yatırımcılar, Trump yönetiminin küresel tarifeleri sonrası yaşanan düşüş ortamında stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. Blockchain analitik servisi Lookonchain'in verileri, ETH balinalarının bazılarının ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldığını, bazılarının ise pozisyonlarını korumak için ek fon eklediği gözüküyor. Bu durum, kripto varlık yönetiminde zamanlama stratejilerinin kritik önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Ethereum Balinasının 900 Günlük Sabrı 27 Milyon Dolar Kaybettirdi

Bir Ethereum balinası, 900 gün boyunca sabırla tuttuğu 10.000 ETH'yi satarak önemli bir kar fırsatını kaçırdı. Blockchain analitik servisi Lookonchain'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşımına göre söz konusu yatırımcı, 2022 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği iki işlemde toplam 13 milyon dolar harcayarak ETH satın almıştı.

Balina, Ethereum fiyatı 4.000 doları geçtiğinde bile satış yapmadı. CoinGecko verilerine göre ETH 9 Aralık'ta 4.015 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yatırımcı son olarak token başına yaklaşık 1.578 dolardan satış yaparak toplamda 2,75 milyon dolar kazandı.

Ethereum şu anda 1.426 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi son yedi günde %24 oranında değer kaybetti. Bu düşüşün ana nedeni olarak Trump yönetiminin başlattığı geniş kapsamlı küresel tarifeler gösteriliyor.

Lookonchain'in 9 Nisan tarihli bir başka paylaşımında, Donald Trump destekli kripto projesi World Liberty Financial'ın (WLF) da ETH stoğunun bir kısmını zararına sattığı bildirildi. Lookonchain, "World Liberty ile bağlantılı olabilecek bir cüzdan, 5.471 ETH'yi (8,01 milyon dolar) 1.465 dolar fiyattan sattı." diye belirtti.

Söz konusu satıştan önce World Liberty Financial, token başına ortalama 3.259 dolar ödemek suretiyle 67.498 ETH toplamıştı. Bu durum, projenin mevcut piyasa şartlarında ciddi bir zarar ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Piyasadaki düşüş ortamında bazı balinaların dip seviyeden alım yapma stratejisi izlediği de görülüyor. 7 Nisan'da kimliği belirsiz bir kripto balinası, 220.000 ETH'lik (300 milyon dolardan fazla) pozisyonunu tasfiyeden korumak için 10.000 ETH (14,5 milyon dolar) yatırdı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Bürsin’den radikal karar: Saç ektirtti Kerem Bürsin'den radikal karar: Saç ektirtti!
Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
14:09 i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:02 Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:55 Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı Diğer yolcular film izler gibi izledi Metroda 13 yaşındaki kıza korkunç saldırı! Diğer yolcular film izler gibi izledi
13:48 Tarih öğretmeninden acı haber Tarih öğretmeninden acı haber!
13:45 ABD Başkanı Donal Trump’tan AB’ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı ABD Başkanı Donal Trump'tan AB'ye 350 milyar dolarlık vergi şantajı
13:40 Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti
13:39 Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu
13:37 Kerem Bürsin’den radikal karar: Saç ektirtti Kerem Bürsin'den radikal karar: Saç ektirtti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 09:59:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum yatırımcısı milyonlarca dolarlık fırsatı kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement