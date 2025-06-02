Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı

Ethereum yatırımları Bitcoin\'in tahtını salladı
02.06.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto yatırım dünyasında güç dengeleri hızla değişiyor. Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 321 milyon dolar net giriş alarak Bitcoin fonlarını geride bıraktı. BlackRock Bitcoin fonu IBIT'inin 34 günlük serisini sonlandıran mahkeme kararı sonrası Bitcoin fonları 8 milyon dolar çıkış yaşadı. Hong Kong pazarı ise 54,8 milyon dolarlık rekor girişle dikkat çekti.

Kripto yatırım fonlarında yaşanan değişim piyasa uzmanlarını şaşırttı. CoinShares'in yayınladığı haftalık raporuna göre, geleneksel olarak Bitcoin'in hakimiyetiyle bilinen kripto yatırım dünyasında dengeler değişiyor. ABD mahkemesinin tarifelere yönelik aldığı karar, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilerken Ethereum tabanlı ürünler avantaj sağlayarak öne çıktı.

Yatırımcılar Bitcoin'den Ethereum'a Yöneldi

Ethereum tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta kaydettikleri 321 milyon dolarlık net girişle altı haftalık toplam girişlerini 1,2 milyar dolara çıkardı. Bu performans, 2024 Aralık ayından bu yana Ethereum'un en güçlü dönemini temsil ediyor.

ABD spot Ethereum borsa yatırım fonları tek başına 285,8 milyon dolarlık giriş alırken, Bitcoin fonları öngörülmeyen bir gerileme yaşadı. BlackRock'ın IBIT ETF'sindeki 34 günlük giriş serisi sona erdi.

Mahkeme kararının etkisiyle Bitcoin tabanlı yatırım araçları hafta ortasından itibaren tersine dönerek 8 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu durum 9,6 milyar dolarlık altı haftalık seriyi sonlandırdı.

Bölgesel dağılımda ABD pazarı 199 milyon dolarlık girişle liderliğini korurken, Hong Kong dikkat çeken bir başarı sergiledi. Hong Kong pazarı, Nisan 2024'te başlangıcından bu yana en yüksek haftalık girişi kaydederek 54,8 milyon dolar topladı.

Avrupa pazarlarında Almanya ve Avustralya sırasıyla 42,9 milyon dolar ve 21,5 milyon dolarlık pozitif yönlü akış yaşarken, İsviçre yatırım araçları 32,8 milyon dolarlık en büyük haftalık çıkışa tanık oldu.

XRP yatırım ürünleri ise ikinci haftasında da 28,2 milyon dolarlık net çıkış yaşayarak düşüş trendini sürdürdü. Bu gelişme, XRP yatırımcılarının güven problemleri yaşadığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:06:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ethereum yatırımları Bitcoin'in tahtını salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.