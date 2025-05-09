Ethereum yüzde 20 değer kazanarak Bitcoin rallisini yakaladı

Kripto para dünyasının ikinci büyük dijital varlığı Ethereum, uzun bir durgunluk döneminin ardından güçlü bir geri dönüş sergiledi. Piyasa analistleri bu yükselişin hem teknik iyileştirmelerin hem de küresel ekonomik faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını belirtiyor.

Ethereum 2.300 Dolar Seviyesini Aştı

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Pectra güncellemesi, Ethereum Blockchain ağının 2022 birleşmesinden (Merge) bu yana yaşadığı en önemli teknik ilerleme olarak nitelendiriliyor. Güncelleme, staking verimliliğini, doğrulayıcı işlemlerini ve Katman 2 ölçeklenebilirliğini iyileştiren kod değişikliklerini içeriyor.

Presto Research araştırma analisti Min Jung "ETH yılın büyük bölümünde BTC'nin gerisinde kaldıktan sonra nihayet yakalıyor." dedi. Jung, ETH/BTC paritesinin yılbaşından bu yana 0,02 seviyesinde yaklaşık yüzde 40 düştüğünü ve bu seviyelerde alıcıların devreye girmesinin şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

Investingcom verilerine göre, Ether'in yüzde 20'lik fiyat sıçrayışı Mayıs 2021'den bu yana en büyük tek günlük kazancını işaret ediyor. Bu yükselişle birlikte Ethereum, 2.300 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Diğer taraftan lider kripto para birimi Bitcoin de rallisini yüzde 4 yükseldi ve 103.000 dolar seviyesinde işlem gördü. Uzmanlar, bu haftaki rallinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çinli yetkililer arasında İsviçre'de gerçekleşecek olan yenilenen ticaret görüşmelerinden kaynaklandığını belirtti.