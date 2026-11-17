Ethereum (ETH) ağının Glamsterdam güncellemesi kapsamındaki iki öneri, ağda veri depolama ve okuma ücretlerini baştan düzenliyor. EIP-8037 ve EIP-8038 adlı öneriler, ağın veri tabanının büyümesini yavaşlatmayı amaçlıyor.

Ethereum Foundation geliştiricisi Marius van der Wijden, değişikliklerin 15 bine kadar otomatik programı bozabileceğini tahmin etti. Bu sayı ağdaki yaklaşık 90 milyon akıllı sözleşmenin küçük bir bölümüne denk geliyor.

SÖZLEŞME MALİYETİ 183 BİN GAS'A ÇIKIYOR

EIP-8037, ağda yeni kalıcı veri oluşturmanın maliyetini olağan işlem ücretinden ayırarak ayrıca ücretlendiriyor. Yeni bir sözleşme kurmanın maliyeti 32 bin gas'tan yaklaşık 183 bin 600 gas'a çıkacak.

Yeni bir depolama alanı açmanın maliyeti de 20 bin gas'tan yaklaşık 97 bin 920 gas'a yükselecek. Sorun, diğer sözleşmeleri çağırırken sabit ve öngörülebilir ücret varsayımıyla yazılmış uygulamaları etkiliyor.

Van der Wijden, risk altındaki varlığın birkaç yüz bin dolar düzeyinde olduğunu tahmin etti. Bağımsız denetimlerde yaklaşık 200 bulgu tespit edildi, vakfın kendi taramasında ise 3 yüksek ve en az 25 orta önem dereceli açık bulundu.

HOODİ TEST AĞI DENEMESİ ERTELENDİ

Uyumluluk sorunları ekimden bu yana testleri geciktiriyor. Güncellemenin Hoodi test ağında denenmesi ertelendi ve vakıf, hatalar giderilene kadar bu adımın bekletileceğini açıkladı.

Geliştiricilerin pazartesi günkü toplantısı uzlaşma olmadan sona erdi ve öneri perşembe günü yeniden ele alınacak. Glamsterdam güncellemesi için henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Önerilerin yazarlarından Ethereum Foundation araştırmacısı Ansgar Dietrichs, güncellemenin sürmesi gerektiğini savundu. Dietrichs, çekirdek geliştiricilerin dış geliştiricilerle daha açık iletişim kurması gerektiğini de kabul etti. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,1 değer kaybeden Ethereum 1830 dolardan işlem görüyor.