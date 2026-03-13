Exodus 2025\'te rekor gelire rağmen 11,4 milyon dolar net zarar yazdı

Kripto cüzdan platformu Exodus Movement, 2025 yılında 121,6 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, 2024'teki 113 milyon dolarlık net kârın ardından 2025'i 11,4 milyon dolar net zararla tamamladı. Gelir yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Exodus, bu performansta işletmeler arası ürünü XO Swap'ın etkili olduğunu kaydetti. Platformun yıllık takas hacmi yüzde 21 artarak 6,89 milyar dolara yükseldi. XO Swap, dördüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturdu.

REKOR GELİRE KARŞIN 18,9 MİLYON DOLAR VARLIK KAYBI

Zararın başlıca nedeni dijital varlık pozisyonlarındaki tersine dönüş oldu. Şirket, 2024'te bu kalemde 96,1 milyon dolar kazanç yazarken 2025'te 18,9 milyon dolar kayıp gördü. Teknoloji, geliştirme ve kullanıcı destek maliyetleri yüzde 37 artışla 62,9 milyon dolara, genel ve idari giderler ise yüzde 68 artışla 66,3 milyon dolara yükseldi.

Kripto piyasasındaki zayıflık dördüncü çeyrekte daha görünür hale geldi. Çeyreklik gelir yüzde 34 gerileyerek 29,5 milyon dolara indi. Aynı dönemde 63,6 milyon dolarlık dijital varlık kaybı net zararı 53,2 milyon dolara çıkardı. Aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı da 2,3 milyondan 1,5 milyona düştü.

BAANX VE W3C CORP. SATIN ALMASI SÜRÜYOR

Exodus, kart ve ödeme altyapısı hizmeti sunan Baanx ile Monavate'in ana şirketi W3C Corp.'un satın alma sürecini yürütüyor. Şirket ayrıca Galaxy Digital'dan aldığı 60 milyon dolarlık krediyi geri ödedi. Yıl sonu itibarıyla Bitcoin hazinesi bu geri ödeme sonrası küçüldü.

CEO JP Richardson, satın alma tamamlandığında aracılara bağımlılığın ortadan kalkacağını söyledi. Richardson, bu hizmetlerin Exodus Pay adlı ödeme platformunda birleştirileceğini belirtti. Şirket, Aralık ayında MoonPay ve M0 ile ABD doları destekli bir stablecoin çıkarmak için ortaklık kurdu.

Exodus, 31 Aralık 2025 itibarıyla 149,2 milyon dolar değerinde Bitcoin, 5,6 milyon dolarlık Ether ve 5,2 milyon dolar nakit ile USDC dahil toplam 161,6 milyon dolarlık dijital ve likit varlık bulunduruyor.