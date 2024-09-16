Faiz politikası kripto piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Faiz politikası kripto piyasasını hareketlendirdi

Faiz politikası kripto piyasasını hareketlendirdi

CoinShares tarafından yayımlanan son rapor, kripto yatırım ürünlerinin geçtiğimiz hafta 436 milyon dolarlık net girişle toparlandığını ortaya koydu. Bitcoin fonları liderliği ele geçirirken, Ethereum ürünleri zorlanmaya devam ediyor. ABD spot Bitcoin ETF'leri, bu yükselişin öncüsü olurken, faiz oranı beklentilerindeki değişim piyasayı hareketlendiriyor.

16.09.2024 14:15
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Kripto para sektörü, geçtiğimiz hafta Bitcoin öncülüğünde güçlü bir toparlanma yaşadı. Verilere göre yatırım ürünleri toplamda 436 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu pozitif trendin arkasında, değişen faiz oranı beklentileri ve ABD spot Bitcoin ETF'lerine yönelik artan ilgi yatıyor. Ancak Ethereum fonları bu yükseliş trendinden faydalanamadı.

Bitcoin Ve Ethereum Arasındaki Makas Açılıyor

Bitcoin (BTC) tabanlı fonlar 1,2 milyar dolarlık 10 günlük net çıkış serisinin ardından 436 milyon dolarlık haftalık net giriş ile güçlü bir geri dönüş yaptı. Bu toparlanmanın önemli bir kısmı, ABD'deki spot Bitcoin borsada işlem gören fonlarından (ETF) geldi. Bu fonlar tek başına 403,9 milyon dolarlık net haftalık giriş kaydetti.

Öte yandan, Ethereum (ETH) tabanlı fonlar zorlu bir dönemden geçmeye devam ediyor Geçtiğimiz hafta 19 milyon dolarlık net çıkış yaşayan ETH fonları, bir önceki haftanın 98 milyon dolarlık negatif akışını sürdürdü. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum arasındaki fiyat oranının Nisan 2021'den bu yana ilk kez 0,04'ün altına düşmesine neden oldu.

CoinShares'in Araştırma Başkanı James Butterfill, bu toparlanmanın arkasında piyasanın faiz oranı beklentilerindeki önemli değişim olduğunu belirtti. Butterfill "Haftanın sonlarına doğru yaşanan giriş artışının, 18 Eylül'de potansiyel 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerindeki önemli değişimden kaynaklandığını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

CoinShares'in raporuna göre haftalık işlem hacmi 8 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Bu rakam, 2024 yılı ortalaması olan 14,2 milyar doların oldukça altında seyrediyor. Bu durum, kripto para piyasasındaki temkinli havayı yansıtıyor ve yatırımcıların hala büyük hamleler yapmaktan kaçındığını gösteriyor.

Bitcoin liderliğindeki bu toparlanma, kripto para piyasasındaki yatırım trendlerinin dinamik yapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Ethereum'un yaşadığı zorluklar ve diğer altcoinlerin performansı, yatırımcıların tercihleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Faiz politikası kripto piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika

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