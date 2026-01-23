Farcaster'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Farcaster'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor

Farcaster\'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor
23.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz sosyal medya protokolü Farcaster'ın geliştiricisi Merkle Manufactory, risk sermayesi yatırımcılarından topladığı 180 milyon doları tam olarak geri ödemeyi planlıyor. Protokol ise yeni bir döneme giriyor.

Merkle Manufactory'nin kurucu ortağı Dan Romero, Perşembe günü X platformunda yaptığı açıklamada şirketin yatırımcılara sermayelerini tam olarak iade etmeyi planladığını duyurdu. Bu açıklama, Farcaster protokolünün Haun Ventures destekli merkeziyetsiz sosyal medya altyapı şirketi Neynar'a satılmasının ardından geldi.

PROTOKOL KAPANMIYOR

Romero, Farcaster'ın geleceğine ilişkin spekülasyonlara da yanıt verdi. "Farcaster kapanmıyor. Protokol çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." diyen Romero, platformun Aralık ayında yaklaşık 250.000 aylık aktif kullanıcıya ulaştığını ve 100.000'den fazla fonlanmış cüzdana sahip olduğunu belirtti.

Neynar'ın bu hafta başındaki duyurusuna göre şirket, Farcaster'ı satın alarak protokolü daha geliştirici odaklı bir yöne taşımayı planlıyor. Romero ise beş yıllık süreçte yatırımcı sermayesini iyi yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

YATIRIMCILAR İADE PLANINI DOĞRULADI

Eski Coinbase yöneticisi ve erken dönem Farcaster yatırımcısı Balaji Srinivasan, iade planını kamuoyu önünde doğrulayan isimler arasında yer aldı. Srinivasan, X platformundaki açıklamasında teknolojinin gerçek ve işlevsel olduğunu vurgularken, protokollerin geleneksel girişimlere kıyasla olgunlaşmasının daha uzun sürebileceğini belirtti. Neynar'a devrin, Farcaster'ın uzun vadeli merkeziyetsizlik hedefine yaklaşmasına yardımcı olabileceğini de ekledi.

2020 yılında Romero ve Varun Srinivasan tarafından kurulan Merkle Manufactory, a16z Crypto ve Paradigm gibi önde gelen risk sermayesi fonlarının desteğini almıştı. Farcaster, 2024 yılında gerçekleştirilen 150 milyon dolarlık Series A yatırım turuyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak o yılın en büyük Web3 fonlama anlaşmalarından birine imza atmıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Farcaster'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi Yaralılar var Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
Sınırlarını aştılar İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman’a hakaret Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 18:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Farcaster'ın arkasındaki şirket, 180 milyon doları yatırımcılara iade ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.