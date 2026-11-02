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FBI Binance saldırısından sorumlusunu açıkladı

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FBI Binance saldırısından sorumlusunu açıkladı
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlığın çalınmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. Kurum, çalınan varlıkların farklı platformlara taşınmasını önlemek için kripto sektörüne işlem engelleme çağrısı yaptı.

FBI, 29 Ekim'deki saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı "TraderTraitor" olarak adlandırdığı siber faaliyetle ilişkilendirdi. Böylece saldırının ardından özel araştırma şirketlerinin gündeme getirdiği Kuzey Kore bağlantısına ilişkin resmî değerlendirmesini açıkladı.

Kurumun açıklamasında, saldırganların çalınan varlıkların önemli bölümünü Ethereum'a (ETH) çevirdiği belirtildi. FBI, varlıkların izini sürmeyi zorlaştırabilecek sonraki transferlere karşı özel sektörün yardımını istedi.

FBI KRİPTO PLATFORMLARINA ÇAĞRI YAPTI

Çağrı, kripto borsalarının yanı sıra merkeziyetsiz finans hizmetlerini, anlık takas platformlarını, blok zinciri analiz şirketlerini ve diğer dijital varlık hizmet sağlayıcılarını kapsıyor. Ağların çalışmasını sağlayan düğüm işletmecileri de çağrının muhatapları arasında yer alıyor.

FBI, saldırganların kullandığı belirtilen adreslerle yapılan işlemlerin ve bu adreslerden kaynaklanan varlık hareketlerinin engellenmesini talep etti. Kurum, çalınan varlıkların aklanmasında kullanıldığını belirttiği adreslerin listesini de duyurusuna ekledi.

Talep, çalınan varlıkların sonraki adreslere ve hizmetlere geçişini sınırlamayı amaçlıyor. Ancak açıklama, listedeki bütün adreslerin engellendiği veya çalınan paranın geri alındığı anlamına gelmiyor.

FBI, saldırganların aklama sürecinin sonraki aşamalarında merkeziyetsiz finans platformlarını ve anlık takas hizmetlerini kullanarak varlıkları yeniden dönüştürmesini bekliyor. Bu değerlendirme, gözlenen Ethereum dönüşümünden sonraki olası hareketlere ilişkin uyarı niteliği taşıyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaKuzey KoreSon Dakika

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