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FBI dev kripto para borsası için harekete geçti

FBI dev kripto para borsası için harekete geçti

FBI, Bybit'ten çalınan 1,5 milyar doların izini sürmek için kripto para sektörüne başvurdu. Kuzey Kore bağlantılı bu büyük hack olayı, uluslararası iş birliği çağrısını gündeme getirdi.

27.02.2025 16:44
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto para tarihinin en büyük hack olayı olarak kayıtlara geçen Bybit saldırısı sonrası sektörden destek istedi. Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından gerçekleştirilen 1,5 milyar dolarlık hırsızlıkta çalınan Ethereum ve ETH stake tokenları, binlerce farklı adrese dağıtılmış durumda. FBI, "TraderTraitor" adını verdiği operasyon kapsamında çalıntı fonların bulunduğu Ethereum adreslerinin listesini yayımlayarak kripto sektörünün yardımını talep etti.

Lazarus Grubu Çalıntı Kripto Varlıkları Binlerce Adrese Dağıttı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bybit platformundan çalınan rekor miktardaki kripto paraların takibinde kripto sektöründen yardım talep etti. FBI, kısa bir süre önce yayımladığı kamu hizmeti duyurusunda, Kuzey Koreli siber korsanların gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık hırsızlık olayına ilişkin çalıntı fonların bulunduğu Ethereum adreslerinin listesini paylaştı.

Duyuruda, söz konusu saldırının Kuzey Kore bağlantılı olduğu belirtilerek, operasyonun "TraderTraitor" adıyla yürütüldüğü vurgulandı. Blockchain analiz şirketleri, bu devasa saldırının arkasında Kuzey Kore destekli Lazarus grubunun olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve kripto para tarihinin en büyük hack olayı olarak kayıtlara geçen saldırıda, bir kripto borsasından Ethereum ve ETH stake tokenları çalındı.

FBI'ın açıklamasında, siber suçluların ele geçirdikleri varlıkları "çok sayıda Blockchain üzerinde binlerce adrese" dağıttıkları ve bunları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine dönüştürdükleri bildirildi. Kurum, çalınan varlıkların daha ileri düzeyde aklanarak nihayetinde fiat para birimlerine çevrilmesi ihtimaline karşı sektör paydaşlarını uyardı.

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Son Dakika Kripto Para FBI dev kripto para borsası için harekete geçti - Son Dakika

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