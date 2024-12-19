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Kripto Para

Fed Başkanı Powell Bitcoin açıklamasıyla tepki çekti

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Bitcoin sahibi olamayacağını açıklarken, Trump kripto para rezervi kurma planlarına dahil olmadı.

19.12.2024 09:27
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, mevcut yasal kısıtlamalar nedeniyle Merkez Bankası'nın Bitcoin sahibi olamayacağını açıkladı. Donald Trump'ın stratejik Bitcoin rezervi kurma önerisi karşısında Powell, yasa değişikliği arayışında olmadıklarını belirtti.

Powell'dan Kripto Para Açıklaması: Fed Bitcoin Sahibi Olamaz

Fed Başkanı Jerome Powell, Donald Trump'ın gündeme getirdiği ulusal Bitcoin rezervi önerisine ilişkin yasal engellere dikkat çekti. Powell, Fed'in faiz kararı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında soruları yanıtlarken, mevcut yasal çerçevenin Fed'in kripto para varlıklarına sahip olmasına izin vermediğini vurguladı.

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde Trump, yaptığı açıklamada ABD'nin kripto para alanında öncü olması gerektiğini savunmuştu. Trump, özellikle Çin'in bu alandaki atılımlarına atıfta bulunarak, ABD'nin geri kalmaması gerektiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili yasal girişimler de hız kazanıyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in Kongre'ye sunduğu tasarı, Hazine'nin beş yıllık süreçte bir milyon Bitcoin edinmesini öngörüyor. Pennsylvania'da ise Cumhuriyetçi vekiller, eyalet hazinesinin dijital varlıklara yatırım yapabilmesinin önünü açacak bir yasa teklifini meclise sundu.

Öte yandan, New York Fed'in eski başkanı Bill Dudley geçen hafta yayımlanan yazısında, olası bir ulusal Bitcoin rezervinin Amerikan halkı için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi açıklamasının ardından düzenlenen basın toplantısında Powell'ın bu açıklamaları, kripto para piyasalarını etkiledi. Bitcoin değeri yüzde 5 düşüşle 100.500 dolar seviyesine geriledi. Grayscale Araştırma Direktörü Zach Pandl, piyasaların ulusal rezerv beklentisini abartmış olabileceğini belirterek, yakın gelecekte Asya ve Orta Doğu'daki devlet fonlarının kripto para yatırımlarında artış beklendiğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell Bitcoin açıklamasıyla tepki çekti

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Son Dakika Kripto Para Fed Başkanı Powell Bitcoin açıklamasıyla tepki çekti - Son Dakika

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