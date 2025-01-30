Fed Başkanından kripto para sektörüne destek mesajı

Kripto Para

Kripto para sektörünün bankacılık sistemine erişim sorunu, Washington'da giderek daha fazla ilgi görüyor. Fed Başkanı Powell basın toplantısında yaptığı açıklamada, kripto faaliyetleri için bankalara uygulanan eşiğin daha yüksek olduğunu, bunun da bu aktivitelerin yeni olmasından kaynaklandığını belirtti.

Fed Başkanı Powell Kripto Sektörüne Bankacılık Kapılarını Açtı

Fed'in kripto para konusundaki bu yaklaşımı, tartışmaların ortasında önemli bir netlik kazandırdı. 2022 yılının sonlarında kripto borsası FTX'in çöküşünün ardından, Fed de dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumları "kripto varlık riskleri" konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Castle Island Ventures kurucu ortağı Nic Carter'ın "Operation Choke Point 2.0" olarak adlandırdığı süreç, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukları gündeme getirdi. Bu durum, Coinbase'in Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) karşı dava açmasına kadar ilerledi.

Washington'da konuya ilişkin değerlendirmeler devam ederken büyük banka CEO'ları da kripto ile ilgili endişelerini dile getiriyor. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, bankanın birkaç kripto firmasıyla çalıştığını ancak olası sorunlarda yüksek cezalarla karşılaşabileceklerini vurguladı.