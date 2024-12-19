Fed Başkanının Bitcoin rezerv açıklaması piyasaları sarstı - Son Dakika
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Kripto Para

Fed Başkanının Bitcoin rezerv açıklaması piyasaları sarstı

Fed Başkanının Bitcoin rezerv açıklaması piyasaları sarstı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ulusal Bitcoin (BTC) rezervi oluşturulmasına karşı çıkması, kripto para piyasasında sert düşüşlere neden oldu. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6 değer kaybederek 98.940 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 108.135 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'deki düşüş, altcoin piyasasını da etkiledi.

19.12.2024 12:03
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Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ulusal stratejik Bitcoin rezervi kurma planlarına darbe vurdu. Merkez bankasının Bitcoin tutmasına izin verilmediğini ve yasa değişikliği arayışında olmadıklarını belirten Powell'ın açıklamaları, kripto para piyasasındaki pozitif görünümü tersine çevirdi.

Powell Bitcoin Rezerv Fikrini Reddetti

Kripto para piyasalarındaki sert düşüş, diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Ethereum (ETH) yüzde 6,5 ve XRP yüzde 12,64 değer kaybetti. İlk 30 kripto paranın performansını ölçen GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 7,18 düşüş yaşadı.

Eski BitMEX CEO'su ve şu anki Maelstrom CIO'su Arthur Hayes, yatırımcıların Donald Trump'ın politika değişikliği yapma süresinin sınırlı olduğunu fark etmesiyle birlikte sert satışlar yaşanabileceğini öngörüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 25 baz puanlık faiz indirimi kararı ve Powell'ın 2025 için sıkı duruşu, geleneksel piyasaları da etkiledi. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,58, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,56 ve S&P 500 Endeksi yüzde 2,95 düştü.

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SON DAKİKA: Fed Başkanının Bitcoin rezerv açıklaması piyasaları sarstı - Son Dakika
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