Fed faiz kararı öncesinde Bitcoin ve kripto para yatırımcılarına çağrı - Son Dakika
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Fed faiz kararı öncesinde Bitcoin ve kripto para yatırımcılarına çağrı

Fed faiz kararı öncesinde Bitcoin ve kripto para yatırımcılarına çağrı

QCP Capital, Fed'in 2024 yılında gerçekleştireceği son toplantısı öncesi Bitcoin yatırımcılarına volatilite uyarısı yaparak, 2025 için Trump'ın göreve dönüşü ve stratejik Bitcoin rezervleri planlarına dikkat çekti.

18.12.2024 19:09
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QCP Capital, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son toplantısı öncesinde Bitcoin piyasaları için dikkat çekici tahminlerde bulundu. Yatırımcılara volatilite konusunda uyarıda bulunarak, Donald Trump'ın olası göreve dönüşü ve Bitcoin için stratejik rezerv planlarını içeren politika önerileriyle 2025 için iyimser bir tablo çiziyor.

Bitcoin'de Dalgalanma Uyarısı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılındaki son toplantısı yaklaşırken kripto para piyasasının önde gelen analiz şirketlerinden QCP Capital, Bitcoin yatırımcılarına önemli bir değerlendirme raporu sundu. Raporda, piyasa likiditesindeki azalma ve teknik göstergelerdeki zayıflamaya dikkat çekilirken, yatırımcılara sakin kalma çağrısında bulunuldu.

QCP Capital'in açıkladığı raporda Fed'in Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenirken, para politikasındaki şahin duruşun süreceği öngörülüyor. Firma, Fed'in 2025 yılı için üç faiz indirimi öngörebileceğini ancak faiz indirim hızı konusunda kesin bir taahhütte bulunmayacağını belirtiyor. Raporda ayrıca, enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyretmesi ve işgücü piyasasının güçlü görünümü nedeniyle, Fed'in açıklayacağı kararın ve nokta grafiğinin hafif şahin tonda olması bekleniyor.

Teknik analiz perspektifinden Bitcoin'in kırılgan bir görünüm sergilediğini vurgulayan QCP Capital, günlük grafiklerde gözlemlenen "akşam yıldızı" formasyonu ve düşüş yönlü ayrışmaların fiyatları baskılayabileceği uyarısında bulunuyor. Buna karşın firma, 2025 yılına ilişkin iyimser beklentilerini korurken, özellikle Donald Trump'ın olası başkanlık dönemi ve Bitcoin için öngörülen stratejik rezerv planlarının piyasayı olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Bitcoin Politika Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre Trump yönetimi döneminde uygulanması muhtemel bir İcra Emri ile ABD'de stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulması planlanıyor. Bu girişimin, federal kurumların elindeki Bitcoin varlıklarını tek çatı altında toplaması ve Bitcoin'i önemli bir stratejik rezerv aracı haline getirmesi öngörülüyor. Söz konusu rezervin, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Borsa İstikrar Fonu aracılığıyla yönetilmesi ve ülkenin finansal egemenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

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