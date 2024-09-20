Fed hamlesi Bitcoin ve altını zirveye taşıdı - Son Dakika
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Kripto Para

Fed hamlesi Bitcoin ve altını zirveye taşıdı

Fed hamlesi Bitcoin ve altını zirveye taşıdı

Bitcoin (BTC) son beş günde yüzde 7 yükselerek 64.000 doları aştı. Altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak ons başına 2.600 doları geçti. Uzmanlar, bu yükselişin arkasında küresel likidite artışı ve ekonomik belirsizliklerin olduğunu belirtiyor. Yatırımcılar, bu trendi parasal değer kaybına karşı bir koruma olarak değerlendiriyor.

20.09.2024 15:20
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Küresel finans piyasalarında Bitcoin ve altın, yatırımcıların odak noktası haline geldi. Merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve artan ekonomik belirsizlikler, her iki varlığın da değerini rekor seviyelere çıkarıyor. Bitcoin son beş günde yüzde 7'lik bir artışla 64.000 doları aşarken, altın ons başına 2.600 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Bu eş zamanlı yükseliş, küresel yatırımcıların risk algısı ve ekonomik beklentileri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Ekonomik Belirsizlik Bitcoin ve Altını Güçlendiriyor

Enflasyon endişeleri, yatırımcıları alternatif varlıklara sevk ediyor. Bitcoin ve altın, bu ortamda öne çıkan iki önemli yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Creative Planning'in baş piyasa stratejisti Charlie Bilello, Bitcoin'in 2009'daki ortaya çıkışından bu yana ilk kez her iki varlığın da yılın en iyi performans gösteren yatırım araçları olduğunu belirtiyor.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 27 değer kazandı. Bu oran, 2020'deki yüzde 25'lik artışın da üstüne çıktı. Altının bu kadar yüksek bir performans gösterdiği son dönem 2007 yılıydı. Tarihsel olarak parasal değer kaybına ve küresel belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak görülen altın, mevcut ekonomik koşullarda bu rolünü bir kez daha üstleniyor.

Bitcoin ise rekor seviyesine sadece yüzde 14 uzaklıkta bulunuyor. Kripto para biriminin fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) net likidite metriği ile paralellik gösteriyor. Bu metrik, Fed'in bilançosundan ters repo ve Hazine Genel Hesabı'nın çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Bitcoin ve net likidite, 2022 sonunda FTX çöküşüyle birlikte dip seviyeyi gördü. O zamandan beri Bitcoin, net likiditenin artmasıyla birlikte istikrarlı bir yükseliş trendine girdi.

Fed'in bilançosu şu anda 7,1 trilyon dolar seviyesinde. Banka hala niceliksel sıkılaştırma uyguluyor ancak bunun hızı yavaşladı. Mart 2023'te Silicon Valley Bank'ın (SVB) çöküşü, bilançoda 1,6 trilyon dolarlık bir azalmaya neden oldu. Bu durum, bilançoyu pandemi dönemindeki niceliksel genişlemenin ilk aşamalarında görülen seviyelere geri getirdi.

Ters repo bakiyelerinin azalması finansal sisteme likidite sağlıyor. Bu durum, borç verme, yatırım ve genel ekonomik faaliyetler için fon bulunabilirliğini artırıyor. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, dünyanın en büyük 15 merkez bankasının toplam bilanço büyüklüğü 31 trilyon dolara yaklaşıyor.

Bu rakamın kendisi odak noktası olmasa da trend, merkez bankası bilançolarının Temmuz ayından bu yana yaklaşık 30 trilyon dolardan küresel bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu likidite artışı özellikle Bitcoin için uyarıcı bir etki yaratıyor. Çünkü Bitcoin'in değeri genellikle likidite trendlerini yansıtıyor.

Son olarak Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi, Bitcoin ve altının yükselişini destekleyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu karar, piyasalarda daha fazla likidite ve düşük faiz beklentilerini güçlendiriyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed hamlesi Bitcoin ve altını zirveye taşıdı - Son Dakika

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