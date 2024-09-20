Fed'in faiz indirimi Ethereum için fırsat olabilir - Son Dakika
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Kripto Para

Fed'in faiz indirimi Ethereum için fırsat olabilir

Fed\'in faiz indirimi Ethereum için fırsat olabilir

Steno Research yeni raporu Ethereum'un (ETH) yakın gelecekte güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararının ardından zincir üstü aktivitelerin artması bekleniyor. Bu gelişmenin Ethereum ağına önemli faydalar sağlayacağı tahmin ediliyor.

20.09.2024 14:45
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Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Ethereum (ETH), yeni bir yükseliş dönemine girmeye hazırlanıyor. Steno Research tarafından yayınlanan son rapor, ETH'nin hem fiat para birimleri karşısında hem de Bitcoin'e (BTC) kıyasla değer kazanma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Fed'in faiz indirimi kararının ardından, zincir üstü aktivitelerin artması ve bunun Ethereum ağına önemli faydalar sağlaması bekleniyor.

Analistler Ethereum İçin Parlak Bir Gelecek Öngörüyor

Ethereum, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 8'lik bir artış kaydetti. Bu artış, Bitcoin'in yüzde 43'lük yükselişinin gerisinde kaldı. Ancak Steno Research analistleri, Ethereum için umut verici bir tablo çiziyor.

Raporda, geçmiş boğa piyasası verileri ışığında Ethereum'un potansiyeli değerlendiriliyor. Son altcoin sezonunda Ethereum, iki ay gibi kısa bir sürede Bitcoin'e kıyasla değerini ikiye katlamıştı. Bu yükselişin arkasındaki itici güç, Ethereum Blockchain ağı üzerinde gerçekleşen yoğun aktiviteydi.

Steno Research analisti Mads Eberhardt, Ethereum'un aktif adres sayısının özellikle rollup'ların artan kullanımı göz önüne alındığında, güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Eberhardt ayrıca, ağın işlem gelirlerinin de Ağustos ayında dip noktasına ulaştığını gözlemlediklerini sözlerine ekliyor.

Fed'in son faiz indirimi kararının, zincir üstü aktiviteleri artırması ve bunun Ethereum ekosistemini olumlu etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Ethereum'un performansını olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor.

Bitcoin borsada işlem gören fonlarının (ETF) Ethereum versiyonlarına kıyasla üstün performansının devam etmeyeceği varsayılıyor. Bu durum, Ethereum'un Bitcoin karşısında güç kazanmasına yol açabilir.

Ethereum'un son dönemdeki düşük performansının arkasında çeşitli faktörler bulunuyor. ABD'deki spot ETF'lerin etkisi, MicroStrategy'nin sürekli Bitcoin alımları ve Ethereum'un işlem gelirlerindeki düşüş, bu faktörler arasında sayılabilir.

Bununla birlikte, varlık yönetim şirketi Bitwise da Ethereum'un geleceği konusunda iyimser bir tavır sergiliyor. Şirket, Ethereum'un yıl sonuna kadar potansiyel bir yatırım olabileceğini belirtiyor.

Ethereum'un yaklaşan yükseliş dönemi, kripto para piyasasındaki dengeleri değiştirebilir ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Ancak uzmanlar, her zaman olduğu gibi kripto para yatırımlarında dikkatli olunması ve kişisel araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

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Son Dakika Kripto Para Fed'in faiz indirimi Ethereum için fırsat olabilir - Son Dakika

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