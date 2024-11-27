Fed'in likidite hamlesi Bitcoin rallisini tetikleyecek - Son Dakika
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Kripto Para

Fed'in likidite hamlesi Bitcoin rallisini tetikleyecek

Fed\'in likidite hamlesi Bitcoin rallisini tetikleyecek

Küresel para arzındaki artış ve ABD dolarındaki olası düşüş, Bitcoin (BTC) fiyatını 2025'te rekor seviyelere taşıyabilir. Real Vision'ın baş kripto analisti Jamie Coutts, M2 para arzının yönünü pozitife çevirmesiyle Bitcoin'in 132.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen likidite enjeksiyonu ve Donald Trump'ın seçim zaferi, rallinin itici güçleri olarak öne çıkıyor.

27.11.2024 18:23
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Bitcoin, küresel finansal sistemdeki değişimlerin etkisiyle yeni bir yükseliş trendine hazırlanıyor. Fed'in 2025'te küresel para arzını 127 trilyon dolara çıkarması beklenirken, kurumsal yatırımcıların alımları ve destekleyici düzenleyici yaklaşımlar piyasayı güçlendiriyor.

Para Arzı Artışı Yatırımcıları Harekete Geçirdi

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, M2 para arzının mayıs ayında pozitife dönmesinden bu yana yüzde 58'lik bir yükseliş kaydetti. Fed'in likidite politikası ve küresel para arzındaki artış, Bitcoin'in değer kazanmasında önemli rol oynuyor.

Kurumsal yatırımlar Bitcoin'in yükseliş trendini destekliyor. MicroStrategy, 40 milyar dolarlık Bitcoin alım planının henüz yüzde 29'unu tamamladı. Trump yönetiminin destekleyici düzenleyici yaklaşımı da Bitcoin'in geleceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor.

Günlük aktif adres sayısının 2019'dan bu yana ilk kez bir milyona yaklaşması, Bitcoin'in benimsenme sürecinin hızlandığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Fed'in likidite hamlesi Bitcoin rallisini tetikleyecek - Son Dakika

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