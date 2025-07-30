Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş - Son Dakika
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Kripto Para

Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş

Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş
30.07.2025 22:44
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından kripto para piyasalarında sert kayıplar yaşandı. Bitcoin 118 bin doların altına gerilerken, Ethereum yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Altcoinlerde de büyük satış baskısı oluştu, toplam piyasa değeri sadece birkaç saat içinde 216 milyar dolar azalırken, yatırımcılar gözlerini Eylül toplantısına çevirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beşinci kez üst üste sabit tutma kararı aldı. Bu karar, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto para piyasalarında ani ve sert düşüşlere yol açtı. Gün boyunca Bitcoin yüzde 0,7, Ethereum ise yüzde 1-2 oranında değer kaybı yaşadı. Altcoin piyasasında da XRP, Solana, Cardano ve Dogecoin gibi önemli projelerde yüzde 2 ila 7 arasında değişen kayıplar görüldü. Toplam piyasa değeri 3,87 trilyon dolara indi ve 12 saat içinde 111 milyon doları aşan tasfiye gerçekleşti.

Fed Kararının Kripto Piyasasına Etkisi Sert Oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), "bekle-gör" politikasını sürdürerek, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. 9-2'lik oylama ile alınan bu karar, kripto para piyasalarında sert satış dalgası başlattı. Özellikle küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül'de faiz indirimi konusunda net mesaj vermemesini belirsizlik olarak değerlendirirken, dijital varlıklardan hızla çıkış yapmaya başladı.

Bitcoin karar sonrası kısa süre içinde 117.681 dolar seviyelerine kadar çekildi ve gün içindeki değer kaybı yüzde 0,7 olarak ölçüldü. Ethereum, yüzde 1 ila 2 arasında değer kaybıyla 3.798 dolara geriledi. Altcoin piyasasında ise XRP yüzde 2,3, Solana yüzde 4, Cardano yüzde 5, Dogecoin yüzde 5'in, Avalanche yüzde 7'nin üzerinde kayıp yaşadı. Binance Coin (BNB) yüzde 3,36 oranında gerileyerek genel satış trendine katıldı.

Bu gelişmeler, kripto piyasasının toplam değeri üzerinde de sert bir baskı oluşturdu. 3,93 trilyon dolardan 3,87 trilyon dolara inen piyasa değeriyle birlikte, sadece 12 saat içinde 111 milyon doları aşan tasfiyeler gerçekleşti.

Piyasa analistleri, Fed'in kararına rağmen kripto para piyasasındaki kırılganlığın arttığını vurgularken, Türk yatırımcıların da süreçten önemli ölçüde etkilendi. Türkiye'de Bitcoin fiyatı 3,574 milyon TL'ye, Ethereum ise 110.506 TL'ye kadar geriledi.

Yatırımcılar gözlerini Fed'in 16-17 Eylül'de yapacağı toplantıya çevirmiş durumda. Uzmanlar, faiz indirimi ihtimalinin şimdilik yüzde 60'larda olduğunu belirtirken, volatilitenin önümüzdeki dönemde de artabileceğine dikkat çekiyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Fed kararı sonrası kripto piyasasında sert düşüş - Son Dakika

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